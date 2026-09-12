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Додик: Универзитетска болница у Фочи заслужује да буде клинички центар

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12.09.2026 14:54

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Додик у Фочи
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да Универзитетска болница у Фочи заслужује да буде универзитетски клинички центар.

Додик је рекао да што прије треба предузети све радње и да та здравствена установа парира Универзитетском клиничком центру у Бањалуци.

"Битно је да и овдје имамо све што је потребно, да људи не морају да се транспортују, а поготово не да иду на неке друге дестинације", рекао је Додик новинарима након посјете Универзитетској болници у Фочи.

Додик је исказао захвалност руководству Болнице и Медицинског факултета у Фочи и истакао да без њиховог залагања успјех не би био могућ, преноси "Срна".

"Ја ћу само рећи да ме у овом тренутку обузима понос јер смо ових 20 и нешто година овдје стално били присутни и схватили смо једну ствар, а то је да без пројекта Болнице и два факултета овдје у Фочи, вјероватно се овај град не би одржао као локална заједница", рекао је Додик.

Додик је истакао да, сваки пут, када посјети Болницу или факултете у Фочи види да су сви започети пројекти завршени, те да је са директором Болнице Ненадом Лаловићем договорио да се набави најмодернија опрема која је потребна и за Болницу и за студенте медицине.

Додик је подсјетио на доктора Боришу Старовића и истакао његове заслуге за оно што Фоча данас има.

Он је поновио да је задовољан и да увијек радо долази у Фочу и најавио да је један од будућих великих пројеката саобраћајно повезивање Фоче са Источним Сарајевом.

"Морамо да у неком средњорочном року, не дужем од 10 година, повежемо Фочу брзом цестом са Источним Сарајевом, и онда би било трајно ријешено питање путне комуникације", закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Фоча

Коментари (4)

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