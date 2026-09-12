Положени вијенци на споменик Србима страдалим у егзодусу из Доњег Вакуфа

Аутор:АТВ редакција
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Код споменика погинулим борцима и цивилним жртвама рата из Доњег Вакуфа-Србобрана, подигнутом у порти манастира Глоговац код Шипова, положени су вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 31 године од егзодуса и страдања Срба из Доњег Вакуфа.
Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар правде Српске Горан Селак, изасланик предсједника Републике Српске Немања Давидовић, сенатор Републике Српске Александар Вулин.
Вијенце и цвијеће положили су и предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац, представници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, чланови Удружења грађана "26 март" Доњи Вакуф-Србобран, представници локалних заједница и општинских борачких организација.
Полагању вијенаца претходио је парастос парастос погинулим српским борцима и убијеним цивилима, који је служен у манастиру Глоговац, преноси "Срна".
Хрватске снаге су током протјеривања Срба из Доњег Вакуфа 13. септембра 1995. године у Бравницама убиле 81 српског цивила, међу којима и осморо дјеце млађе од 12 година.
О монструозности злочина говори и чињеница да је међу убијеном дјецом најмлађе имало тек двије године.
Након што су припадници Хрватске војске напали Доњи Вакуф, српско становништво с тог подручја, међу којима је било највише жена, дјеце и стараца, кренуло је у бијег ка Јајцу и Бањалуци, али су колону сачекали у засједи и почели немилосрдно убијати.
Радило се о ненаоружаним и потпуно затеченим цивилима који нису пружали никакав отпор.
Према исказима свједока, само у једном аутобусу, усред ватре коју су отворили припадници Хрватске војске, убијено је и рањено више од половине путника, да би тај исти аутобус са жртвама потом гађали зољом и запалили с преосталим рањенима и мртвима.
Републички центар за истраживање ратних злочина из Бањалуке предао је Тужилаштву БиХ пријаву у којој се поименце сумњиче некадашњи министар одбране Хрватске Дамир Крстичевић и официри Тихомир Блашкић, Станко Сопта, Марио Петровић, те неколицина хрватских војника који су учествовали у акцији "Маестрал", током које се одиграло ово крвопролиће.
Према наводима свједока, жртве су одношене са мјеста злочина и сахрањиване у више гробница, од којих је откривена само једна - у мјесту Царево Поље.
Непозната лица су увијек прекопавала гробнице са српским жртвама и премјештали их на друге локације, са циљем уништавања доказа.
За овај злочин до данас нико није одговарао.
Највећи број од 9.000 Срба који су прије 31 године напустили огњишта на подручју Доњег Вакуфа нови дом пронашло на подручју Градишке.
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