Logo

Додик: Једино је сигурно да Драшко неће бити премијер

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.09.2026 11:28

Коментари:

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик у Дервенти
Фото: Срна

Једино што је сигурно је то да Драшко Станивуковић неће бити премијер, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Нема математике, нема ничега, а на крају и шта бих ја радио ако он буде премијер", истакао је Додик.

У видео-објави на "Иксу" са једне од предизборних трибина, Додик је навео да је први задатак СНСД-а био да "онај мали градоначелник из Бањалуке не буде кандидат".

"Не зато што би он побиједио, већ зато што би кампању одвукао на неку другу страну. Он има неку способност да комуницира, али је проблем што њему нико не вјерује. Он има још нешто у Бањалуци и то је готово. Али ја сам договорио с њим да се не кандидује", рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Драшко Станивуковић

Избори 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Тришић Бабић: Улога Канцеларије за међународну сарадњу је да проговори Српска

Република Српска

Тришић Бабић: Улога Канцеларије за међународну сарадњу је да проговори Српска

2 ч

0
Драшко Станивуковић, Доња Градина

Република Српска

''Бахато изазивање удеса није поколебало Станивуковића да заврши свој прљави посао''

2 ч

9
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Минић и Цвијановић данас у Фочи

4 ч

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик у Дервенти

Република Српска

Додик: Желимо слободну Српску и јединство српског народа

13 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

11

54

Положен камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи

11

49

Ко је нови дечко Наташе Беквалац: Бивши фудбалер, директор у татиној фирми

11

42

Ако овако слажете дрва за зиму, правите велику грешку

11

34

Мартина Млинаревић затражила разрјешење са мјеста амбасадора

11

28

Додик: Једино је сигурно да Драшко неће бити премијер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима