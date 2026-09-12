Додик: Једино је сигурно да Драшко неће бити премијер

Аутор:АТВ редакција
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Једино што је сигурно је то да Драшко Станивуковић неће бити премијер, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Нема математике, нема ничега, а на крају и шта бих ја радио ако он буде премијер", истакао је Додик.
У видео-објави на "Иксу" са једне од предизборних трибина, Додик је навео да је први задатак СНСД-а био да "онај мали градоначелник из Бањалуке не буде кандидат".
"Не зато што би он побиједио, већ зато што би кампању одвукао на неку другу страну. Он има неку способност да комуницира, али је проблем што њему нико не вјерује. Он има још нешто у Бањалуци и то је готово. Али ја сам договорио с њим да се не кандидује", рекао је Додик.
Једно је сигурно - Драшко неће бити премијер. pic.twitter.com/Qp7ZIOqbvm— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 12, 2026
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