Минић и Цвијановић данас у Фочи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ посјетиће данас Универзитетску болницу у Фочи, гдје ће се састати са руководством ове здравствене установе.
Посјета је планирана у 13.45 часова.
Минић ће сутра присуствовати здруженој тактичкој вјежби Војске Србије под називом "Победник 2026", на Војном полигону Пештер у Србији.
Вјежба ће почети у 11.00 часова.
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