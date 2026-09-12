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Минић и Цвијановић данас у Фочи

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12.09.2026 08:10

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ посјетиће данас Универзитетску болницу у Фочи, гдје ће се састати са руководством ове здравствене установе.

Посјета је планирана у 13.45 часова.

Минић ће сутра присуствовати здруженој тактичкој вјежби Војске Србије под називом "Победник 2026", на Војном полигону Пештер у Србији.

Вјежба ће почети у 11.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Саво Минић

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