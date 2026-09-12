Једно дугме у аутомобилу замало је усмртило цијелу породицу

Аутор:АТВ редакција
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Доктор наводи случај петочлане породице која је готово изгубила живот јер је једно дијете случајно притиснуло дугме рециркулације прије поласка на пут.
Кориштење клима-уређаја у аутомобилима постаје посебно ризично када се укључи функција рециркулације ваздуха, упозорава доктор Кристабел Акинола на свом Инстаграм профилу, а преноси ХАК.
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То дугме, који користи исти ваздух унутар возила умјесто да доводи свјежи ваздух извана, може изазвати озбиљне посљедице ако остане активиран предуго. Функција помаже у бржем хлађењу аутомобила, смањује потрошњу горива и спречава улазак издувних гасова извана, али предуго кориштење може довести до накупљања угљен диоксида у кабини.
Акинола наводи случај петочлане породице која је готово изгубила живот јер је једно дијете случајно притиснуло дугме рециркулације прије поласка на пут. Током вожње сви су путници постепено губили свијест, а отац је у тренутку несвијести слетио са пута у јарак.
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Рециркулација повећава концентрацију угљен диоксида, смањује ниво кисеоника, убрзава умор и успорава вријеме реакције, а ризик расте с бројем људи у аутомобилу.
Студија објављена у часопису "Енвајроментал Сајенс Енд Полушн Рисрч" показује да рециркулација не би требала трајати дуже од 20 минута, посебно у возилима с више путника.
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Модерни аутомобили често имају системе који аутоматски детектују квалитет ваздуха и регулишу рециркулацију, али возачи морају бити опрезни. Ако се прозори почну маглити или се осјети изненадни умор, то је знак да је крајње вријеме провјерити активне функције клима-уређаја и искључити рециркулацију.
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