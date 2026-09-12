Logo

Једно дугме у аутомобилу замало је усмртило цијелу породицу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.09.2026 09:06

Коментари:

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Доктор наводи случај петочлане породице која је готово изгубила живот јер је једно дијете случајно притиснуло дугме рециркулације прије поласка на пут.

Кориштење клима-уређаја у аутомобилима постаје посебно ризично када се укључи функција рециркулације ваздуха, упозорава доктор Кристабел Акинола на свом Инстаграм профилу, а преноси ХАК.

Брак вјенчање

Занимљивости

Астролози тврде: У овом знаку се рађају најбољи мужеви

То дугме, који користи исти ваздух унутар возила умјесто да доводи свјежи ваздух извана, може изазвати озбиљне посљедице ако остане активиран предуго. Функција помаже у бржем хлађењу аутомобила, смањује потрошњу горива и спречава улазак издувних гасова извана, али предуго кориштење може довести до накупљања угљен диоксида у кабини.

Акинола наводи случај петочлане породице која је готово изгубила живот јер је једно дијете случајно притиснуло дугме рециркулације прије поласка на пут. Током вожње сви су путници постепено губили свијест, а отац је у тренутку несвијести слетио са пута у јарак.

Љиљана Смајловић

Србија

''Како су Срби етнички чистачи, а они етнички почишћени у Сарајеву, Загребу, Приштини...''

Рециркулација повећава концентрацију угљен диоксида, смањује ниво кисеоника, убрзава умор и успорава вријеме реакције, а ризик расте с бројем људи у аутомобилу.

Студија објављена у часопису "Енвајроментал Сајенс Енд Полушн Рисрч" показује да рециркулација не би требала трајати дуже од 20 минута, посебно у возилима с више путника.

Владимир Путин

Свијет

Путин никад јаснији: То значи рат с Русијом

Модерни аутомобили често имају системе који аутоматски детектују квалитет ваздуха и регулишу рециркулацију, али возачи морају бити опрезни. Ако се прозори почну маглити или се осјети изненадни умор, то је знак да је крајње вријеме провјерити активне функције клима-уређаја и искључити рециркулацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рециркулација ваздуха

клима

Ауто клима

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Овај квар може уништити мотор за само неколико секунди, а возачи га не примијете

3 д

0
Нови мобилни радари у КС

Ауто-мото

Нема више "прошао сам радар па могу убрзати": Нови уређаји снимају и возила која се удаљавају

3 д

0
Шкода разматра укидање модела Суперб

Ауто-мото

Шкода разматра укидање модела Суперб

3 д

0
"Фолксваген" отпушта око 100.000 људи широм свијета

Ауто-мото

"Фолксваген" до краја деценије укида 100.000 радних мјеста

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

54

Положен камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи

11

49

Ко је нови дечко Наташе Беквалац: Бивши фудбалер, директор у татиној фирми

11

42

Ако овако слажете дрва за зиму, правите велику грешку

11

34

Мартина Млинаревић затражила разрјешење са мјеста амбасадора

11

28

Додик: Једино је сигурно да Драшко неће бити премијер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима