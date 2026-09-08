Нема више "прошао сам радар па могу убрзати": Нови уређаји снимају и возила која се удаљавају

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Министарство унутрашњих послова РХ расписало је тендер за набавку 40 нових фиксних радара и 120 кућишта, а нови уређаји неће контролисати само брзину.
Моћи ће евидентирати вожњу у недозвољеном смјеру и претицање преко пуне линије, а предвиђено је и очитавање регистарских ознака возила из Босне и Херцеговине.
Процијењена вриједност набавке износи 2,725 милиона еура без ПДВ-а, а цијели систем требао би бити распоређен на највише 120 локација.
Занимљиво је да ће бити знатно више кућишта него самих радара. Планирано је 120 кућишта и 40 уређаја, што значи да радар неће стално бити у сваком кућишту.
Техничари ће уређаје премјештати с једне локације на другу, па возачи практично неће моћи знати налази ли се у одређеном кућишту активан радар.
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Нови уређаји биће знатно напреднији од класичних радара.
Сваки ће моћи истовремено контролисати најмање три саобраћајне траке, а возила ће евидентирати у оба смјера – како она која се приближавају радару, тако и она која се од њега удаљавају.
Радари ће радити током дана и ноћи, али и у условима смањене видљивости. Користиће инфрацрвено освјетљење које не би требало засљепљивати возаче.
Осим прекорачења брзине, предвиђено је евидентирање још неких озбиљних саобраћајних прекршаја, међу којима су претицање преко пуне линије и вожња у недозвољеном смјеру.
Информација је посебно занимљива великом броју грађана БиХ који аутомобилима путују кроз Хрватску.
Према техничким захтјевима тендера, систем мора бити способан очитавати регистарске ознаке свих држава чланица Европске уније, али и бројних других држава.
Међу њима је изричито наведена и Босна и Херцеговина, као и Србија, Швицарска, Турска, Украјина и Русија.
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Након евидентирања прекршаја систем ће биљежити фотографију, локацију, саобраћајну траку, смјер кретања и измјерену брзину, а подаци ће бити прослијеђени у информациони систем хрватског МУП-а.
Посебно је занимљив начин на који ће радари бити распоређени.
Мјеста за постављање одређиваће хрватски МУП током двогодишњег периода, а систем је предвиђен за највише 120 локација.
Према наводима из тендерске документације, подаци о локацијама сматрају се информацијама ограниченог приступа и биће достављени одабраном добављачу.
Уз опрему, добављач ће морати обучити најмање 70 полицијских службеника и 20 техничких радника. За систем је предвиђена гаранција од најмање 24 мјесеца, док је рок за достављање понуда 9. октобар.
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