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Минић: Идемо у једну велику побједу

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08.09.2026 21:02

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић, поручио је са трибине у Драксенићу код Козарске Дубице, да руководство странке у ово мјесто долази с поносом, баш као што, додаје, долази у било које мјесто у Републици Српској.

"Оно што смо најавили, оно што је било у експозеу, оно што је наша Жељка најавила на међународном плану, све се реализује. Тако да, видите да идемо у једну велику побједу. Она није толико битна ради самих нас, већ ради Републике Српске, пројеката, међународног положаја Републике Српске. И једноставно, народ је то препознао. Поготово у овим временима иза нас када смо имали санкције, економске и политичке окове. И сада су ово два лица Републике Српске", рекао је Минић.

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Поручио је да нема апсолутно било каквих дилема.

"Изузетно смо задовољни, гдје год дођемо, препуно је напих људи. Оно што чујемо од њих, можемо рећи да смо дошли свијетла образа", закључио је Минић.

(РТРС)

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

побједа

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