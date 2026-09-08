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Зељковић: СНСД води одговорну политику

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08.09.2026 19:27

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Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' у гостовању у Центру дана на АТВ-у, 18.05.2026.
Фото: АТВ БЛ

Кандидат Савеза независних социјалдемократа за посланика у Народној скупштини Републике Српске из Изборне јединице 3, Богољуб Зељковић, изјавио је у Дринићу да та странка води одговорну политику и да је за њу свако мјесто важно.

"Оно што ми можемо да помогнемо, је однос према оваквим општинама гдје свакако слушамо потребе грађана, слушамо потребе начелника и покушавамо да подржимо да ли пољопривреднике, да ли свакако да покушамо у смислу привредном да обезбиједимо нова радна мјеста. То су неки приоритети у нашим политикама у наредном периоду", рекао је Зељковић.

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Зељковић је на изборној трибини у Дринићу позвао бираче да гласају за кандидате СНСД-а за предсједника Српске Саву Минића и члана Предсједништва БиХ Жељку Цвијановић.

(РТРС)

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Тагови :

Богољуб Зељковић

СНСД

Политика

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