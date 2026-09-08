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Цвијановић: Институције Српске уз Дринић

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08.09.2026 17:57

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Потпредсједница Савеза независних социјалдемократа и Српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да институције Републике Српске морају бити снажно фокусиране према потребама становника општине Петровац-Дринић, посебно имајући у виду специфичности живота у руралним срединама, демографске изазове и потребу за унапређењем инфраструктуре и јавних услуга.

Цвијановић је новинарима током посјете општини Петровић-Дринић истакла да је неопходна стална комуникација локалне заједнице са Владом Републике Српске, како би се заједнички дефинисали и реализовали пројекти који могу допринијети побољшању материјалног положаја грађана и услова живота у овој средини.

"Разговарали смо о томе који су инфраструктурни пројекти најважнији, каква је ситуација са најважнијим ресурсом овог краја, шумарством, али и о условима када је ријеч о Дому здравља и свему ономе што је неопходно нашим становницима", рекла је Цвијановићева.

Она је најавила да ће предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са ресорним министрима, ускоро боравити у општини Петровац-Дринић, нагласивши да такве посјете треба да буду дио континуиране комуникације репуб

личких и локалних институција.

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"Мора постојати стална комуникација и разрађивање конкретних ствари које би требало да побољшају услове за живот у Дринићу", поручила је Цвијановићева

Она је посебно указала на изазове са којима се суочавају руралне општине, међу којима су социјална угроженост и велики удио старије популације.

Због тога, навела је Цвијановићева, посебна пажња мора бити усмјерена управо према тим категоријама становништва.

"Без обзира на то колико су тешке околности када имате овакве руралне општине, са социјално угрожени лицима, са доста старијом популацијом, наша пажња мора бити усмјерена управо на њих", истакла је Цвијановић.

Она је нагласила да институције Републике Српске стоје на располагању Дринићу, као и свим другим локалним заједницама, али да специфичне околности захтијевају додатну пажњу и подршку.

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Цвијановићева је напоменула да је начелник општине Петровац-Дринић Драго Ковачевић већ започео разговоре са ресорним министрима, који ће бити настављени са премијером Владом Републике Српске, да би се пронашла конкретна рјешења за питања од значаја за грађане ове локалне заједнице.

"Институције Републике Српске су ту за ову општину као што су ту и за све друге општине, али, наравно, са појачаном пажњом, с обзиром на све недостатке и тешкоће са којима се овд‌је становници суочавају", нагласила је Цвијановићева.

Говорећи о политичком ангажману, Цвијановић је навела да СНСД има велика очекивања и да ће кроз сарадњу локалног и републичког нивоа настојати да се обезбиједе конкретан напредак и бољи услови за живот становника Дринића.

(СРНА)

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Дринић

Институције Републике Српске

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