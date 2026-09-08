Аутор:АТВ редакција
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Рачун за струју може бити дупло мањи, електричар Марко објаснио цаку
Висок рачун за електричну енергију не мора увијек да значи да је у домаћинству одједном почело да ради више уређаја.
Дио непотребне потрошње може да се крије у њиховим подешавањима и начину на који их свакодневно користимо. То се посебно односи на уређаје који раде готово непрекидно, као и на оне који загријавају воду или грију и хладе простор.
Колико мале промјене могу да значе показује и податак ХЕП-а према којем се за сваки степен ниже подешене температуре клима-уређаја може потрошити три до пет одсто више енергије. ХЕП такође упозорава да веш-машине највећи дио енергије троше управо на загријавање воде, пише Подравски.
Због тога, прије него што се одлучите за веће захвате којима би се смањила потрошња, вриједи провјерити да ли су уређаји које свакодневно користимо правилно подешени.
Фрижидер је један од првих уређаја које вриједи провјерити јер је укључен током цијелог дана и цијеле године. Оптимална температура у њему је око четири степена Целзијуса. Подешавање ниже температуре не значи нужно да ће се намирнице боље чувати, али уређај због интензивнијег хлађења може да троши више енергије.
Посебно треба обратити пажњу на старије фрижидере који умјесто дигиталног приказа температуре имају регулатор означен бројевима. Не може се једноставно закључити да одређени број на регулатору одговара температури од четири степена јер се подешавања разликују од модела до модела. Најсигурније је провјерити упутство произвођача или температуру измјерити одговарајућим термометром.
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Код замрзивача је правило једноставније. Стандардна температура за чување замрзнутих намирница износи минус 18 степени. Нема разлога да га без потребе држите на минус 22 или минус 24 степена. Спуштање температуре за само један степен испод потребне вредности може да повећа потрошњу енергије и до пет одсто.
На потрошњу фрижидера не утиче само температура. Важно је провјерити да ли се врата правилно затварају и да ли дихтунг добро належе. Прашину са задње стране уређаја такође треба повремено уклонити јер отежано ослобађање топлоте може да повећа количину енергије потребну за одржавање подешене температуре.
Промјена навика може да помогне и код прања веша. Високу температуру није потребно аутоматски бирати за сваки циклус. Треба користити најнижу температуру на којој одређена врста и степен запрљаности веша могу квалитетно да се оперу, јер управо загријавање воде захтева значајан дио електричне енергије коју веш-машина троши.
Код новијих веш-машина корисницима је на располагању програм Еко 40–60. Европска комисија препоручује га за нормално запрљан памучни веш који може да се пере на 40 или 60 степени. Управо се тај програм користи и као основа за податке о потрошњи воде и енергије наведене на европским енергетским ознакама веш-машина.
Када је то могуће и дозвољено према упутству произвођача, ефикасније је прати одговарајуће пуне количине веша него више пута покретати веш-машину са малом количином одјеће. Ипак, ни друга крајност није добра – бубањ не треба претрпавати јер резултат може бити лошије опран веш.
Слична правила важе и за машине за прање судова. Многима може да дјелује необично што штедљиви Еко програм траје знатно дуже од кратког циклуса, али дуже вријеме рада само по себи не значи већу потрошњу електричне енергије. Подаци о потрошњи енергије и воде на европској енергетској ознаци машине за прање судова заснивају се управо на Еко програму.
Машину је најбоље укључивати када је добро напуњена, али судове не треба нагуравати тако да се онемогући правилно прање. Није потребно ни претходно прати тањире и друго посуђе под млазом воде. Довољно је прије стављања у машину уклонити веће остатке хране.
Међу највећим потрошачима енергије у дому могу бити системи за грејање и хлађење, па њихове поставке заслужују посебну пажњу. ХЕП ОДС као максималну оптималну температуру грејања наводи 21 степен. Снижавање температуре грејања за само један степен може донети уштеду до пет одсто енергије. За просторије које се не користе препоручује се температура од 16 степени, док се код дигиталног термостата наводи распон од 18 до 22 степена.
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То, наравно, не значи да ће свако домаћинство остварити једнаку уштеду. Коначна потрошња зависи од бројних фактора, међу којима су квалитет изолације, величина простора, спољашња температура, врста система гријања и навике људи који у простору бораве.
Током љета важи обрнута логика. Као оптимална температура хлађења наводи се распон од 25 до 27 степени, а температуру није потребно спуштати испод 25 степени. Сваки додатни степен хлађења може да повећа потрошњу енергије до пет одсто.
ХЕП, на примјер, препоручује подешавање клима-уређаја на 25 до 26 степени и наводи да сваки степен ниже температуре простора повећава потрошњу енергије за три до пет одсто. Док клима хлади простор, прозоре треба држати затвореним. Спуштањем ролетни или жалузина може се смањити улазак топлоте споља, а током провјетравања клима-уређај треба искључити.
Код електричног бојлера са резервоаром ситуација је нешто другачија. На интернету се могу пронаћи савјети према којима температуру воде треба спустити што је више могуће како би се смањила потрошња, али такве препоруке не треба некритички примјењивати.
Нижа температура воде заиста смањује губитке топлоте, али код система за припрему топле воде треба водити рачуна и о микробиолошким ризицима. Хрватско Министарство здравља у препорукама које се односе на такве ризике, укључујући легионелу, за системе топле воде наводи радну температуру од најмање 60 степени.
Због различитих врста бојлера и система за припрему топле воде није оправдано свим домаћинствима препоручити једну нижу температуру као универзално ријешење. Најсигурније је придржавати се упутства произвођача, а ако се појави сумња да термостат не ради правилно или да бојлер троши неуобичајено много енергије, потребно је обратити се сервисеру.
Простор за уштеду постоји и код комбинованих машина за прање и сушење веша. Европска комисија савјетује коришћење сензора влаге ако га уређај има јер он може да спријечи наставак рада након што је веш већ довољно сув. Препоручује се и прање и сушење одговарајућих пуних количина веша кад год је то могуће, као и избјегавање непотребног прекомерног сушења.
Телевизори, рачунари и други електронски уређаји такође учествују у укупној потрошњи домаћинства. ХЕП ОДС савјетује њихово искључивање када се не користе, избјегавање непотребног рада у стању приправности и коришћење могућности аутоматског искључивања.
Ипак, само искључивање једног савременог телевизора из стања приправности тешко ће драматично промијенити мјесечни рачун. Много је корисније посматрати потрошњу цијелог домаћинства, а посебно уређаја који раде дуго или електричну енергију користе за загријавање и хлађење воде или простора.
Електричар Мирко из Београда открива које су то мале промјене које могу направити велику разлику у кућном буџету. Према Мирковим речима, подешавање температуре бојлера на оптималних 50 до 60 степени Целзијуса кључно је за рационалну потрошњу, како пише Клик.хр.
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"Многи људи држе термостат превисоко, на 70 или 80 степени, што троши знатно више енергије. Када спустите температуру, потребно је мање струје за загревање воде и одржавање топлоте", објашњава Мирко.
Осим уштеде, нижа температура продужава вијек трајања грејача и смањује ризик од стварања каменца. Још један чест извор непотребне потрошње је остављање бојлера укљученог све вријеме.
"Ако не користите топлу воду, на примјер ноћу или када сте на послу, искључите бојлер. Тако спрјечавате стално укључивање гријача и непотребно трошење електричне енергије", савјетује Мирко.
Ова једноставна навика може смањити потрошњу и за неколико киловат-сати дневно, што се осјети на мјесечном рачуну. За старије моделе Мирко препоручује додатну изолацију око резервоара.
"Ако бојлер нема добру фабричку изолацију, топлота се брзо губи. Додавањем изолационог слоја задржавате топлоту дуже и штедите енергију јер вода ријеђе мора поново да се загријава", појашњава.
Изолација је посебно ефикасна ако се бојлер налази у хладнијим просторијама, попут купатила без гријања или подрума.
Примјена ових једноставних корака може да смањи трошкове електричне енергије и до 50 одсто, а да се притом не изгуби на удобности свакодневног коришћења топле воде. Како истиче електричар Мирко, ријеч је о ситним промјенама које не захтијевају техничко знање ни додатна улагања, али дугорочно могу донијети значајну финансијску корист.
(Блиц Бизнис/Дневно.хр)
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