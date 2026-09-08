"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да Елмедин Конаковић, након одлуке да протјера двоје дипломата из Амбасаде Србије у Сарајеву, стандардно понижава свој народ и здрав ум.
Он је нагласио да су одавно људи престали да вјерују у бајке актуелног министра иностраних послова у Савјету министара.
"Конаковић се поново бламира. Багер политичар! Гдје му је багер? Шоумен у Сарајеву. Тако и са запосленим у Амбасади Србије", навео је Кошарац на Иксу.
Кошарац сматра да је Конаковић идеалан за хумористичку емисију.
"Послије избора има посао – стенд-ап комичар!", навео је Кошарац
Конаковић је данас саопштио да је донио одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника БИА-е Данка Максимовића у Амбасади Србије, којима је остављен рок од 48 часова да напусте БиХ.
Konaković se ponovo blamira. Bager političar! Gdje mu je bager? Showman u Sarajevu. Tako i sa zaposlenim u Ambasadi Srbije. Odavno su ljudi prestali vjerovati u njegove bajke. 👇— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 8, 2026
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