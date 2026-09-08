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Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора

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08.09.2026 20:00

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Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да се и након 30 година Срби поново протерују из Сарајева.

"То неће проћи без одговора", поручила је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Сарајево

Срби

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