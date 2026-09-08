Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да се и након 30 година Срби поново протерују из Сарајева.
"То неће проћи без одговора", поручила је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева. То неће остати без одговора. pic.twitter.com/xMn3TB9YWX— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 8, 2026
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