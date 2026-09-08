Ово цијепа срце: Рода страдала, мужјак остао сам са младунцима - онда се догодило нешто невјероватно

Аутор:АТВ редакција
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Женка роде која је страдала од жица далековода, оставила је четири мала птића у гнијезду.
Мужјак роде је остао сам са младунцима. Чувао их је дању и ноћу, али није могао сам прехрани четири гладна птића.
А онда је цијело село прискочило у помоћ.
Сваког дана мјештани су се пењали до гнијезда носећи рибу, али и нешто много важније — бригу и љубав. Отац рода их је посматрао, прихватио њихову помоћ и заједно су успјели да одрже гнијездо у животу.
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У причи која је објављена на једној Инстаграм страници наведено је да се, уз помоћ локалаца, догодило нешто невјероватно.
Једно по једно, птићи су постајали све јачи. Научили су да лете иако се није очекивало да ће преживјети.
"Данас четири младе роде лете небом — захваљујући оцу који није желио да одустане и људима који нису могли само да окрену главу", наведено је испод објаве која је имала много коментара и лајкова.
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