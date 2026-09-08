Како данас изгледа кафана из Жикине династије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У оквиру серијала "Кафаном по Србији", инфлуенсер Стефан Миланов не престаје да одушевљава своје пратиоце вишедеценијским бисерима које проналази у Београду и његовој околини.
Овог пута, посјетио је бистро Нана у новобеоградском блоку 23, кафану у којој су снимане сцене за чувени филм "Иди ми, дођи ми", пети дио Жикине династије.
Србија
Србија реаговала на Конаковићеву одлуку: "Још један неконструктиван потез"
Да очекивања умију да заварају, сведочи и чињеница да кафана и данас врви од гостију различитих узраста и степена образовања, преноси "мондо".
Осим што је задржала свој аутентични изглед уз минималне измјене, пажњу привлачи и реченица залијепљена на зиду: "Част свакоме, вересија никоме".
Кафана нуди и "јутарњи сет" са двије различите понуде:
Па, што се каже, ко шта воли - нек' изволи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч1
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
8 ч0
Најновије
Најчитаније
19
48
19
47
19
46
19
43
19
43
Тренутно на програму