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Како данас изгледа кафана из Жикине династије

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08.09.2026 18:55

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Жикина династија
Фото: Жикина династија

У оквиру серијала "Кафаном по Србији", инфлуенсер Стефан Миланов не престаје да одушевљава своје пратиоце вишедеценијским бисерима које проналази у Београду и његовој околини.

Овог пута, посјетио је бистро Нана у новобеоградском блоку 23, кафану у којој су снимане сцене за чувени филм "Иди ми, дођи ми", пети дио Жикине династије.

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Да очекивања умију да заварају, сведочи и чињеница да кафана и данас врви од гостију различитих узраста и степена образовања, преноси "мондо".

Осим што је задржала свој аутентични изглед уз минималне измјене, пажњу привлачи и реченица залијепљена на зиду: "Част свакоме, вересија никоме".

Кафана нуди и "јутарњи сет" са двије различите понуде:

  • Домаћа ракија + ракија по избору (шљива вотка, вињак, стомаклија) + кисела вода - 390 динара
  • Домаћа кафа + газирани сок (Кока-кола, Фанта, Швепс, Кокта) - 390 динара.

Па, што се каже, ко шта воли - нек' изволи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жикина династија

кафана

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