Погледајте како тече изградња додатне траке на путу код Сокоца

Аутор:Стеван Лулић
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Изградња додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија - Сумбуловац увелико је у току и тече предвиђеном динамиком.
У току су радови минирања пошто је терен такав да нису могући класични ископи такозваним штемањем.
Ова дионица, на којој су радови тренутно у току, дуга је око 1.800 метара, а машине су сваки радни дан на терену, и тренутно радници немају проблема.
Инвеститор овог пројекта су "Путеви Републике Српске", док је фирма "Романијапутеви" извођач, а надзор врши компанија "Радић" из Источног Сарајева.
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