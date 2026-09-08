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Погледајте како тече изградња додатне траке на путу код Сокоца

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08.09.2026 19:43

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Изградња додатне траке на путу код Сокоца
Фото: АТВ

Изградња додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија - Сумбуловац увелико је у току и тече предвиђеном динамиком.

У току су радови минирања пошто је терен такав да нису могући класични ископи такозваним штемањем.

Ова дионица, на којој су радови тренутно у току, дуга је око 1.800 метара, а машине су сваки радни дан на терену, и тренутно радници немају проблема.

Инвеститор овог пројекта су "Путеви Републике Српске", док је фирма "Романијапутеви" извођач, а надзор врши компанија "Радић" из Источног Сарајева.

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Тагови :

Соколац

Путеви Републике Српске

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