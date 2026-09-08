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Распушта се Скупштина Србије: Ово је коначан датум избора

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08.09.2026 20:03

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Народна скупштина Србије
Фото: Танјуг/ НС Републике Србије/ Милош Мишков

Предсједник Републике Србије Александар Вучић распустиће сутра тренутни сазив Народне Скупштине, а парламентарни избори биће одржани 25. октобра.

Вучић је потврдио да је примио приједлог Владе Србије о распуштању Скупштине.

"Сад би требало да донесем двије одлуке у складу са Уставом и Законом о председнику. Дакле, то су: прва је указ о распуштању Народне скупштине Републике Србије, друга је одлука о расписивању избора, и саопштићу све, дакле обје одлуке и указ и ову одлуку саопштићу сутра тачно у 12:00. Избори ће бити одржани у Србији 25. октобра", потврдио је Вучић.

То значи да ће предизборна кампања у Србији трајати 45 дана.

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Тагови :

Александар Вучић

народна скупштина

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