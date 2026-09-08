О висини пензије Лепе Брене сви причају послије 40 година радног стажа, ево и зашто

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Лепа Брена примила је ријешење из ПИО фонда о остваривању права на надокнаду, прошле године у августу мјесецу.
"Драго јој је што је доживјела пензију, али се не осјећа као пензионерка и сама та "титула" јој је чудна. Нарочито што неће промијенити начин живот. Брена ће наставити да наступа као и досад, али ће и уживати максимално, што је већ почела за вријеме короне. Тада је још схватила да је вријеме да се посвети више себи и Боби послије година напорног рада", испричао је извор тада.
Пјевачица је остварила право на пензију након 40 година успјешног радног стажа, а о висини примања, пјевачица никада није жељела да говори.
Она је једном приликом говорила о пророчанству Баба Ванге, када је открила да јој је још у дјетињству један видовњак прорекао судбину.
Занимљивости
Ово цијепа срце: Рода страдала, мужјак остао сам са младунцима - онда се догодило нешто невјероватно
Наиме, она је једном приликом говорила о два пророка који су били кључни у њеном животу. Један од њих јој је прорекао судбину да ће бити велика звијезда.
"Два пророка су били круцијални у мом животу. Када сам имала 14 година, била сам у то вријеме клинка која није толико излазила по дискотекама. Сјећам се да сам са својом мамом била код комшинице тета Сене. Дошао је једна старији човјек, који је замолио за часу воде. Брзо сам устала и додала му је. Он је ушао и сјео у просторију. Питао ме је чија сам, на шта се надовезао: "Видите ова ваша кћерка, она ће бити јако, јако позната. Колико очима види, толико ће ићи далеко. Колико рукама рашири, толико ће моћи да узме". Тада сам већ помислила какве су ово глупости. Он се на то све надовезао и рекао да ћу бити позната као Јосип Броз Тито, у том тренутку сам изговорила: "Ово је тотална глупост, нешто што је немогуће" - рекла је Брена и наставила:
"Погледао ме је и поручио ми: "Болестан сам човјек и идем на Сремски фронт, болујем од дијабетеса. Молим те, када се то деси, сјети ме се. Помисли на мене и упали ми свијећу". Ја ћу сад да се расплачем колико је то за мене био емотиван моменат. Тада сам била дијете и нисам могла ни да претпоставим шта ми судбина спрема. И дан данас га се сјећам, увијек му запалим свијећу", испричала је пјевачица, а онда се осврнула и на пророчанство Баба Ванге.
Ауто-мото
Овај квар може уништити мотор за само неколико секунди, а возачи га не примијете
Певачица је имала прилике да се још једном сусретне са пророком, а то је наредни пут била чувена Баба Ванга, која јој је тада поред пророчанства за каријеру рекла и да ће рађати само мушку децу.
"Други пут сам доживјела прорицање судбине када сам пјевала концерте по Бугарској. Тада су ми рекли да морам да одем код Баба Ванге. Када сте јако млади, плашите се шта ће вас сачекати у будућности. Спавала сам на шећеру ноћ прије тога, јер су ми рекли да тако мора. Гледала сам да се скромно обучем, како ме људи не би препознали. Када сам крочила код Баба Ванге, поручила ми је: "А ти ли си Лепа Брена? Прије пет година сам написала у мојој књизи да ћеш се ти појавити и слетјети са неба. Жена сребрно-плаве косе и да ће те народ у Бугарској вољети као свој. Удаћеш се за човјека који ће носити бијелу униформу. Направићеш и велику кућу гдје ће сви који пјевају и свирају бити заједно, а рађаћеш само мушку дјецу, нећеш имати дјевојчице. У зрелим годинама ћеш радити фантастичне послове". Све ми је то Баба Ванга прорекла и све је на крају било тачно. Нисам јој на почетку вјеровала, али послије сам схватила да је све истина што прича", закључила је пјевачица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
42
22
34
22
12
21
59
21
58
Тренутно на програму