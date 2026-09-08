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Цвијановић и Минић са Даром из Јасновца

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08.09.2026 21:59

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Минић, Чекић и Цвијановић
Фото: Инстаграм

Кандидати СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједника Републике Српске Саво Минић састали су се у Драксенићу код Козарске Дубице са младом глумицом Биљаном Чекић и захвалили за подршку.

"Са нашом младом глумицом Биљаном Чекић, која је маестралном улогом Даре из Јасеновца заувијек освојила срца свих нас. Хвала на подршци", написала је Цвијановићева на Инстаграму.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Биљана Чекић

Саво Минић

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