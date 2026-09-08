Олимпијакос се опростио од Ковачевића

Аутор:АТВ редакција
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Олимпијакос је саопштио да је завршио сарадњу са некадашњим српским репрезентативце, и чланом Управе грчког великана Дарком Ковачевићем.
Клуб из Пиреја захвалио се Ковачевићу на свему што је учинио за Олимпијакос, истакавши да ће заувијек остати посебан дио породице клуба.
"Дарко је био и увијек ће бити посебан члан наше породице, пошто је своје име повезао са златним тренуцима нашег клуба. Дарко, хвала ти за све", наводи се у саопштењу Олимпијакоса.
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Ковачевић је током богате играчке каријере наступао за бројне клубове укључујући и Црвену звезду, Јувентус, Реал Сосиједад, Лацио, а посебно је остао упамћен по периоду у Олимпијакосу, гдје је оставио дубок траг.
Занимљиво, Олимпијакос није открио разлог због којег се растао са спортским директором.
Нови-стари шеф спортског сектора пирејских црвено-бијелих биће Шпанац Антонио Кордон.
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