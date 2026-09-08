Мушкарац из БиХ у апсурдном вакууму, ниједна држава га неће

Аутор:АТВ редакција
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Случај мушкарца из Босне и Херцеговине ових дана пуни ступце француске штампе јер се ради о правном и административном апсурду у којем се нашао овај 30-годишњи бивши затвореник.
Наиме, он је суочен с десетогодишњом забраном боравка у Француској, али га Босна и Херцеговина одбија признати као свог држављанина. Због немогућности депортације и непоштовања мјера обавезног боравка, тренутно се налази у притвору у мјесту Ле Пи-ан-Веле.
Како медији преносе, овакве ситуације правног вакуума и "дипломатског пинг-понга" нису ријеткост, али свакако изазивају невјерицу код јавности.
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Обично се ради о случајевима када, у овом случају Француска, покушава да депортује бивше осуђенике, али државе поријекла често одбијају да издају конзуларне пропуснице (laissez-passer) ако идентитет особе није 100% потврђен у њиховим матичним књигама рођених, или ако особа више нема важеће држављанство.
Управо због овога и мушкарац из БиХ нашао се у зачарном кругу јер постоји налог за депортацију, али ако држава поријекла одбије да је прими, та особа званично не може да оде, али истовремено крши закон самим тим што остаје у Француској. Због тог непоштовања административних мјера, полиција их поново хапси и суд их враћа у затвор. Ово се десило и мушкарцу из БиХ.
Медији додају да је овај 30-годишњак, некад настањен у француском Вердуну, жртва административног система јер Босна и Херцеговина званично не потврђује да је њихов грађанин, па Француска правно нема гдје да га пошаље, а не жели ни да га остави на својој територији, преносе Независне.
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