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Поднесена пријава против Мила Ђукановића

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08.09.2026 22:47

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Поднесена пријава против Мила Ђукановића

Компанија "Монтенегро Бонус", преко овлашћеног Адвокатског друштва Јуститиа и адвоката Владана Бојића, поднијела је кривичну пријаву против Мила Ђукановића, Олега Дерипаске, Игора Лукшића, Александра Кашћелана, Владимира Каварића и Срђана Ковачевића.

Пријава је поднесена због сумње у злоупотребу службеног положаја и организовано криминално дјеловање у случају снабдијевања електричном енергијом Комбината алуминијума Подгорица (КАП).

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Ово јавља РТЦГ истичући како се у пријави наводи да је "сумњивом финансијском шемом из 2012. године државни буџет оштећен за десетине милиона евра ради стицања противправне користи приватним структурама".

У кривичној пријави, у коју је Портал РТЦГ имао увид, наводи се да је "Монтенегро Бонус" био принуђен да преузме улогу посредника и плаћа струју коју је КАП трошио, а никада није надокнадио, чиме је, свјесно угрожена државна имовина.

Пријава обухвата оптужбе за злоупотребу службеног положаја и организовано криминално дјеловање ради стицања противправне користи приватним структурама.

Кривичном пријавом су обухваћени Мило Ђукановић, предсједник Владе Црне Горе од 4. децембра 2012. године, под чијим је руководством Влада вршила оснивачка и управљачка овлашћења над "Монтенегро Бонусом" и регулисала односе између КАП-а, "Монтенегро Бонуса" и ЕПЦГ-а.

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Затим Олег Дерипаска, држављанин Руске Федерације, који је кроз власничку и управљачку структуру фактички и правно контролисао Комбинат алуминијума Подгорица (КАП) у релевантном периоду.

Кривичном пријавом обухваћен је и Игор Лукшић који је био предсједник Владе Црне Горе у периоду током 2012. године, када је успостављен механизам снабдијевања КАП-а преко "Монтенегро Бонуса", као и Владимир Каварић, тадашњи министар економије у Влади Црне Горе, Александар Кашћелан, тадашњи извршни директор компаније "Монтенегро Бонус" д.о.о. Цетиње, који је као законски заступник непосредно учествовао у прихватању и спровођењу уговорног модела и преузимању вишемилионских обавеза и Срђан Ковачевић, тадашњи предсједник Одбора директора "Електропривреде Црне Горе" (ЕПЦГ) АД Никшић.

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Поред њих, пријава обухвата и друга, за сада НН лица - високе јавне функционере, службена и одговорна лица у Влади Црне Горе, надлежним министарствима, "Монтенегро Бонусу", ЕПЦГ-у, КАП-у, ЦГЕС-у, регулаторној агенцији за енергетику и другим органима и предузећима, чији ће се идентитет и појединачне радње утврдити током извиђаја, наводи РТЦГ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мило Ђукановић

Црна Гора

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