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Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

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08.09.2026 22:49

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Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао
Фото: Pixabay

Једна становница Пуле доживјела је неугодно искуство с младим страним туристима након што их је упозорила на опасност од пожара док су пушили у потпуно исушеној шуми на Верудели.

Читатељка Матеа испричала је за Дневно.хр да је пролазећи Веруделом примијетила млађу туристкињу и њеног партнера како сједе у сувој шумици. Д‌јевојка је пушила цигарету и, према њеним ријечима, отресала жар иза и поред себе.

Матеа је неко вријеме посматрала шта ради, надајући се да ће туристкиња схватити због чега је гледа.

"Била је у потпуности свјесна зашто је гледам, односно шта погрешно ради", испричала је.

Упозорила је, а онда услиједио још гори потез

На крају јој се обратила и замолила је да буде опрезна јер је вегетација око њих потпуно сува.

Реакција ју је, тврди, изненадила.

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"Она се на то подсмјехнула, а онда је неугашену цигарету бацила иза себе", испричала је Матеа.

Остала је још неко вријеме како би провјерила хоће ли од бачене цигарете нешто почети да гори, али није жељела поново да се обраћа туристима.

"Нисам им више ништа говорила јер сам имала осјећај да би према мени постали још неугоднији", казала је.

Поново их срела

Матеа тврди да је исти пар касније поново срела на Верудели и да је и тада доживјела подсмијех.

"Највише ме изненадило што нисам вид‌јела ни трунку срама или барем некакву дозу одговорности, него искључиво бахаћење и ароганцију", рекла је.

Како је додала, није проблем само у томе што неко непажњом може бацити цигарету, већ и у реакцији након што га друга особа упозори на опасност.

Према доступним информацијама, због овог догађаја није избио пожар. Ријеч је о свједочењу читатељке Дневно.хр, а наводи о понашању туриста нису независно потврђени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

Пула

пожар

туристи

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Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

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