Лавров: Виткоф и Кушнер нису тражили ништа немогуће, Еворпа чини супротно

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички преговарачи Стив Виткоф и Џаред Кушнер у преговорима са Русијом о Украјини нису захтијевали ништа немогуће нити су износили немогуће захтјеве, али Европа чини супротно, рекао је данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Виткоф и Кушнер суочавају се са проблемом и не захтјевају ништа што једноставно није поштено и немогуће, док Европа чини супротно", истакао је Лавров.
Према његовим ријечима, Европа тренутно не успјева да учествује у тражењу рјешења у Украјини и биће јој веома тешко да поново добије сличну прилику, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму