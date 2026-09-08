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Лавров: Виткоф и Кушнер нису тражили ништа немогуће, Еворпа чини супротно

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08.09.2026 22:50

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Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Амерички преговарачи Стив Виткоф и Џаред Кушнер у преговорима са Русијом о Украјини нису захтијевали ништа немогуће нити су износили немогуће захтјеве, али Европа чини супротно, рекао је данас руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Виткоф и Кушнер суочавају се са проблемом и не захтјевају ништа што једноставно није поштено и немогуће, док Европа чини супротно", истакао је Лавров.

Према његовим ријечима, Европа тренутно не успјева да учествује у тражењу рјешења у Украјини и биће јој веома тешко да поново добије сличну прилику, преноси Срна.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Европа

Стив Виткоф

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