Орбан упозорава: Мађарској пријети дужничко ропство

Аутор:АТВ редакција
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Мађарска ризикује да поново падне у дужничко ропство, упозорио је данас бивши мађарски премијер Виктор Орбан.
Лидер Фидеса тим ријечима реаговао је на раст цијена горива и парламентарну расправу о измјенама овогодишњег буџета, пренио је МТИ.
Орбан је на Фејсбуку написао да су цијене горива "астрономске", да је буџетски дефицит ван контроле и да је на помолу "дужничко ропство".
"Ово није био дан Мађарске", навео је Орбан.
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Уз објаву је постављена фотографија министра економије и енергетике Иштвана Капитанија, министра финансија Андраша Кармана и премијера Петера Мађара, као и поруке "рекордно високе цене бензина", "рекордно висок буџетски дефицит" и "рекордно висок јавни дуг".
Орбан је упозорење изнио у тренутку када мађарски парламент расправља о измјенама овогодишњег буџета, док раст цијена горива додатно повећава притисак на владу.
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