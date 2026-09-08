Више стотина летова отказано у Великој Британији

Аутор:АТВ редакција
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Више стотина летова са највећих аеродрома у Британији отказано је данас због техничких проблема фирме задужене за контролу лета "НАТС".
"Идентификовали смо проблем у нашем систему за обраду летова. Наши инжињери убрзано раде на нормализацији рада. Летови и даље одлазе и ваздушни простор је отворен али ће за опоравак система бити потребно одређено вријеме", наведено је у саопштењу компаније "НАТС".
Из највећег британског аеродрома "Хитроу" у Лондону кажу да са "НАТС-ом" раде на рјешењу проблема.
Према подацима портала "Флајтавер", отказано је око стотину летова са аеродрома "Хитроу", а каснило је 367 авиона. Око 250 кашњења регистровано је на аеродрому "Гетвик".
Проблеми су пријављени у Единбургу у Шкотској али и у Даблину у Ирској.
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