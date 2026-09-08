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Више стотина летова отказано у Великој Британији

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08.09.2026 18:25

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Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Фото: pexels/Mr Ozturk

Више стотина летова са највећих аеродрома у Британији отказано је данас због техничких проблема фирме задужене за контролу лета "НАТС".

"Идентификовали смо проблем у нашем систему за обраду летова. Наши инжињери убрзано раде на нормализацији рада. Летови и даље одлазе и ваздушни простор је отворен али ће за опоравак система бити потребно одређено вријеме", наведено је у саопштењу компаније "НАТС".

Из највећег британског аеродрома "Хитроу" у Лондону кажу да са "НАТС-ом" раде на рјешењу проблема.

Према подацима портала "Флајтавер", отказано је око стотину летова са аеродрома "Хитроу", а каснило је 367 авиона. Око 250 кашњења регистровано је на аеродрому "Гетвик".

Проблеми су пријављени у Единбургу у Шкотској али и у Даблину у Ирској.

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Тагови :

Велика Британија

отказани летови

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