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Станари се граде: Влада Српске подржава проширење школе, вртића и водовода

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09.09.2026 20:58

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Зграда институција Влада Републике Српске
Фото: ATV

Станари се граде, а у вртићу и школи је све више дјеце. Зато ће Владе Српске подржати пројекте проширења капацитета вртића, али и рјешавања проблема водоснабдијевања, рекао је премијер Српске Саво Минић који је данас био у Станарима. Тамо је прослављен и Дан општине.

У Станарима је све више дјеце. Зато тамо проширују капацитете школе и вртића. У току је изградња темеља. Школа и вртић су, кажу, под једним кровом. Проширење је било неопходно.

"План нам је да у приземљу доградимо вртић, да направимо професионалну кухињу и проширимо капацитете за бар још једну вртићку групу. А горе на горњем спрату план је да проширимо школу и саградимо пет учионица", казао је директор Основне школе „Десанка Максимовић“, Станари Зорица Глишић Самац.

То би било велико олакшање. Тренутно су у потпуности попуњени капацитети школе и вртића. Доградњу објекта помоће и Влада Српске.

"Тако да ће наше активности бити на изрзрадњи вртића и школе, то је један објекат. Управо смо чули добре вијеси да ћемо утоме имати подршку Владе Републике Српске", додао је начелник општине Станари Александар Ристић.

"Овдје је направљено једно изузетно добро техничко рјешење. Да имамо и вртић и школу зајендо. Ријешени проблеми и продужени боравак. На другој страни смо разговарали о ко инфраструктурних пројеката када је у питању Водовод. Влада Српске ће се укључити када су у питању и Остружња и Јеланска", истако је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

У Станарима се годишње на водоводну мрежу прикључи око 600 домаћинстава. По броју становника, имају и највећи број водоводних прикључака у Српској.

"Ово је једна брзо растућа и добро организована локална заједница која је нашла начин да нађе синергију са републичким институцијама и заслужује сву нашу подршку", рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Станари су постали општина на данашњи дан, 9. септембра 2014. године. Дан општине обиљежили су свечаном академијом у Центру за културу. Уручена су признања и награде заслужним појединцим и привредницима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Станари

Република Српска

Саво Минић

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