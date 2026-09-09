Цвијановић: СНСД једини може да буде на челу сваког процеса

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је једина политичка снага која може да буде на челу сваког процеса, било да је ријеч о политичкој или уставној заштити Републике Српске и прављењу темеља за будућност, изјавила је данас у Лопарама кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
У разговору са Мајевичанима у Пушковцу код Лопара Цвијановићева је истакла да су ту окупљени с народом, окупљени око цркве, које су позвали да би им објаснили да је СНСД једина политичка снага која може да буде на челу сваког процеса.
"Политика СНСД-а на челу са Милорадом Додиком је да бранимо Републику Српску, да је развијамо и правимо темеље за будућност", рекла је Цвијановићева.
Сигурна је у побједу и кандидата СНСД-а за предсједника Републике Саву Минића и у своју побједу али и у велику побједу СНСД-а који дефинитвно препознаје да у наредних 30 година има још много посла.
Истакла је да се покушава стићи у сваки дио Републике, урадити оно што је потребно нагласивши да су велике потребе а приоритет је очувати уставни капацитет Српске.
"Ако бисмо били препуштени другима живота за нас не би било, ништа се не би градило у Републици Српској. Ми волимо Републику Српску, знамо да морамо бити тим да би она била боља. Водимо рачуна о ономе шта радимо као и да мора остати онима који ће доћи послије нас", рекла је Цвијановићева.
Такође је навела и како су неке неприлике у свијету утицале на одређене инвеститоре да не могу да извршавају своје обавезе, те да због тога жали.
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Нагласила је да Република Српска није могла да утиче на то да ли ће неко бити под санкцијама или неће бити под санкцијама, као и да ли ће тај неко моћи да извршава или не извршава своје обавезе.
Она је нагласила да је политика Српске да зову инвеститоре, да могу да региструју фирму за дан, два или три, да их то не кошта ништа.
"Ми штитимо интересе грађана Републике Српске и за њих радимо", рекла је Цвијановићева.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић истакао је да вјерује у побједу Цвијановић за коју је рекао да је показала не само знање, одлучност већ и да је храбрија, одлучнија од много мушкараца, да има повјерење.
"Када је у питању функција предсједника Републике Српске, народ нека одлучи, нека цијени по томе ко шта ради, како је радио, колико је одлучан и колико је спреман за Републику Српску да уради", рекао је Минић.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Лопаре Ђоко Васић рекао је да је Пушковац једно страдално мјесто, и којег је у току Другог свјетског рата више од половине становништва одведено у Јасеновац и нико се није вратио.
Он је навео да присуство Цвијановиће и Минића у Пушковцу свједочи да воде рачуна о сваком дијелу Републике Српске., преноси Срна.
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