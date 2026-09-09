Цвијановић: Небулозе Зукана Хелеза

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је Зукан Хелез прича небулозе и да није на њему нити на било коме у Сарајеву да одлучује како ће изгледати БиХ и како ће се у њој живјети, већ да то могу само три конститутивна народа преко својих изабраних представника.
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"У БиХ и о БиХ могу да одлучују само они који ту живе, а то су Срби, Хрвати и Бошњаци преко својих изабраних представника, преко својих демократских институција, а не они који причају небулозе какве прича Зукан Хелез", рекла је Цвијановићева новинарима.
Коментаришући позив Хелеза међународној заједници да склони потпис за стварање Републике Српске, уз пријетњу да би он у том случају знао шта даље, Цвијановићева је навела да се он не пита да ли ће неко повући потпис или неће потпис, али га је упитала шта би даље?
"Шта, кренуо би у џихад, јел' тако? Шта би нас, трпао у тамнице, стављао нас у окове, хапсио гдје год би стигао, убијао, одсијецао би нам главе, доводио би муџахедине као деведесетих година. То би радио Зукан Хелез", рекла је Цвијановићева.
Подсјетила је да се приближава годишњица великог терористичког напада у Сједињеним Америчким Државама, те да би било добро да било ко из безбједносног сектора, а може и Хелез да одговори на питање одакле терористима који су срушили куле у Њујорку, ишли да нападају Пентагон, пасоши БиХ.
"Да ли су то били људи који су уживали неку политичку, институционалну подршку. Умјесто што пријети, било би добро да он нама одговори откуд тим људима пасоши, откуд онолики муџахедини овдје и шта намјерава да ради?", упитала је Цвијановићева.
Истакла је да би било добро да Хелез одгвори и гдје је налази пресуђени ратни злочинац Сакиб Махмуљин.
На питање да ли чин Елмедина Конаковића да протјера војног аташеа Србије угрожава именовање нових војних изасланика страних држава у БиХ, Цвијановићева је одгворила да треба да се размишља о томе.
"Ако вучете такве непромишљене потезе, онда морате да знате да можете на тај начин проузроковати одређене блокаде када су у питању доласци неких нових војних представника", рекла је она.
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Цвијановић: Иза Конаковићевих одлука исијава велика мржња према Србији, Српској и Србима генерално
Оцијенила је да се Конаковић понашао апсолутно неодговорно.
"Мислим да је у њега упало неко посебно бјеснило, у којем је хтио да покаже, не знам шта. Али, мислим да иза свега тога исијава велика мржња према Србији, према Републици Српској, према Србима генерално. Њима не треба повод за тако нешто. Они само чекају прилику или неприлику да покажу своје право лице", закључила је она.
(СРНА)
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