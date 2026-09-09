Пазите шта једете: Омиљени слаткиш се хитно повлачи из свих продавница

Због неозначеног протеина млијека са тржишта се повлаче двије врсте наполитанки од 700 грама.

Производи могу бити ризични за особе са алергијом, док за остале потрошаче нема икакве опасности.

Државни инспекторат обавијестио је јавност о повлачењу двије врсте наполитанки због неозначеног алергена.

Повлаче се „Наполитанке укус љешника 700 г” и „Наполитанке са какао кремом и укусом млијека 700 г”, и то сви рокови трајања.

Разлог за ово повлачење је присутност, односно могућа присутност протеина млијека, који није наведен на декларацији производа. Због тога ови производи могу да представе ризик за потрошаче алергичне на млијеко, док их особе које немају алергију могу наставити конзумирати без икаквих ограничења.

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Производе добављача „Барон интернатионал д.о.о.” продаје трговински ланац „Еуроспин”. Из овог ланца су позвали купце који су алергични на млијеко да спорне производе не конзумирају.

„Уколико сте неки од наведених производа купили у једној од наших продавница, можете га вратити у најближи објекат 'Еуроспин', гдје можете остварити поврат новца или замјену за други производ, чак и без предочавања рачуна”, поручили су из ове компаније.

Спорни производи нису у складу са европским прописима о безбједности хране и пружању информација о храни потрошачима, саопштила је Агенција за пољопривреду и храну, преноси Дневник.хр.