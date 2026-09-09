Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да ће нови вртић у Угљевику бити грандиозан и имати најсавременије услове за боравак дјеце.
"Република Српска је у инвестиционом циклусу који је у овом моменту на стотине милиона КМ, и жељели смо да то и овдје у Угљевику осјетите", рекао је Минић.
Он је навео да се једно вријеме чекало из објективних разлога и да ће у новом објекту бити и јаслице и вртић, као и да ће вртићдјеца имати могућност за продужени дневни боравак.
"Ово ће бити вртић на који ћемо сви бити поносни, а највише што ће у њему наши најмлађи бити у најсавременијим и најмодернијим условима", рекао је Минић у Угљевику гдје је данас положен камен темељац за нови вртић.
Он је навео да му је изузетно драго да се за ово вријеме откако је на челу Владе Републике Српске граде школе и вртићи, наводећи да се прије почетка наставе интервенисало у више од 90 школа у Српској.
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Минић је навео и да је Влада у Теслићу у потрази за зградом у којој би била Полицијска станица, ЦИПС, Пореска управа и друге јавне установе које су расуте у тој локалној заједници.
Он је навео да је о томе разговарао са градоначелником Миланом Миличевићем и да је он рекао да је то добра идеја.
"Колико то кошта и колико ће коштати ја не одлучујем. Тек након свих процедура и у разговору са локалном заједницом одлучићемо да ли ће то бити", рекао је Минић.
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