Неетично извјештавање свјетских медија о сахрани генерала Младића

Аутор:Маријана Ивељић
Коментари:0
Дио свјетских медија одлучио је да извјештавање о сахрани генерала Ратка Младића сведе на етикете и квалификације па су уз саму вијест о хиљадама окупљених понављали изразе који нису ни прошли поред новинарске етике.
И ту се поставља питање, гдје престаје информација, а гдје политика почиње да уплиће своје прсте?
Да ли је посао новинара да читаоцима и гледаоцима објасни догађај или да им унапријед сугерише како да га посматрају? Може ли се о човјеку који је осуђен извјештавати критички и прецизно, без претварања сваког извјештаја у лични коментар? Једно је подсјетити на пресуде, чињенице и догађаје из прошлости што је и обавеза професионалног новинарства, а сасвим друго је људима који су се окупили на сахрани, а и покојнику додавати придјеве ако се уопште могу тако назвати. Ово није питање о томе ко ће коме промијенити мишљење о Ратку Младићу. Ово је питање о новинарству, професионализму, етици.
"Ратни злочинац Младић покопан је као херој у Србији упркос упозорењима ЕУ". "Лидери институција ЕУ критикују Србију због „шокантне“ сахране Ратка Младића". Ратко Младић, „босански касапин“, сахрањен као херој у Србији - само су неки од наслова свјетских медија који су извјештавали о сахрани генерала Ратка Младића.
"Ратко Младић, командант босанских Срба који је умро док је служио доживотну казну за ратне злочине, сахрањен је уз војне почасти и уз присуство гомиле људи, док је Србија пркосила упозорењима Европске уније да не дозволи јавно одавање почасти човјеку проглашеном кривим за први случај геноцида на континенту од Другог свјетског рата", навео је Си-ен-ен.
"Највиши званичници Европске уније оцијенили су "шокантним" то што је Србија херојски сахранила Ратка Младића, босанског српског генерала који је умро док је служио доживотну казну за ратне злочине, и довели су у питање подобност Србије да се придружи њиховом блоку", наведено на ја ФОКС4КС.
"Хиљаде људи окупило се у Београду како би оплакали бившег команданта војске босанских Срба, Ратка Младића, човјека кога сматрају националним херојем, али који је осуђен за геноцид, злочине против човјечности и ратне злочине почињене током рата у БиХ 1992-95. године. Тако је о сахрани генерала извјестио Ројтерс који је уз СНН и Њујорктајмс на порталу користио кадрове управо наше телевизије (покривено видеом гдје се виде кадрови и потпис АТВ)", написао је Ројтрс.
"Слике са сахране Ратка Младића Београду биле су шокантне. Ратко Младић је био осуђени ратни злочинац. Био је одговоран за геноцид, ратне злочине и злочине против човечности“, написали су председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен и председник Европског савета Антонио Коста на X", овако је извјештавао Еуроњуз.
"Хиљаде људи окупило се у Београду како би одали почаст бившем војном команданту босанских Срба Ратку Младићу прије његове сахране, која је одржана без формалних државних или војних почасти.
Присталице које су носиле српске заставе и фотографије Младића окупиле су се испред цркве Светог Луке, гдје је његов ковчег био изложен прије сахране. Касније је сахрањен поред своје ћерке на оближњем гробљу", објавио је РТ.
"Фанфаре на београдској сахрани човјека осуђеног за геноцид покрећу питања ЕУ о плану чланства Србије", кратко је написао Гардијан.
"Један министар у влади Србије је првобитно рекао да ће Младић бити сахрањен уз државне почасти , али су ти планови промијењени након приговора неких европских лидера", објавио је Би-би-си.
"Ратко Младић, командант босанских Срба који је умро док је служио доживотну казну за ратне злочине, сахрањен је уз војне почасти и уз присуство гомиле људи, док је Србија пркосила упозорењима Европске уније да не дозволи јавну почаст човеку проглашеном кривим за први случај геноцида на континенту од Другог свјетског рата", навео је АП.
"Бивши командант српске војске у Босни и Херцеговини, кога је међународни суд осудио за геноцид, ратне злочине и злочине против човјечности током сукоба у бившој Југославији 1990-их и који је умро у затвору у Хагу, сахрањен је у српској престоници", објавио је Ле Монде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
20
19
41
19
36
19
25
19
15
Тренутно на програму