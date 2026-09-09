Огласио се Кремљ: Познато о чему су Путин и Трамп разговарали

Аутор:АТВ редакција
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Предсједници Русије и САД Владимир Путин и Доналд Трамп су се током претходног телефонског разговора дотакли теме могућности одржавања трилатералног састанка Русије, САД и Кине на предстојећем самиту АПЕК-а, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Наравно, и раније је помињана таква потенцијална могућност и таква могућност ће постојати", рекао је Песков новинарима, преноси Спутњик.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков раније је изјавио да би Путин, Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг могли да одрже трилатерални састанак током предстојећег самита АПЕК-а и да је та тема разматрана и током билатералних разговора Путина и Сија.
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"Што се тиче организовања трилатералног састанка, то је ипак прије свега ствар домаћина. Ако буду могли да организују такав сусрет, а за то је потребна одређена дипломатска припрема, мислим да би до њега могло да дође и да сигурно не би био бескористан", рекао је Ушаков.
Самит АПЕК-а биће одржан 18. и 19. новембра у кинеском Шенжену, преноси Танјуг.
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