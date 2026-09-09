Када одете под Острог, једну ствар оставите пред Светим Василијем: Вјерници вјерују да се кући враћају лакши

Аутор:АТВ редакција
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Постоје мјеста на која људи одлазе да би нешто видјели, али постоје и она на која се путује са сасвим другачијом намјером. У манастир Острог многи долазе носећи молитву, бригу, страх, болест у породици или неку одлуку са којом више не знају шта да раде.
Неко стиже аутомобилом или аутобусом, неко посљедњи дио пута прелази пјешке, а постоје ходочасници који до Острога ходају десетинама, па чак и стотинама километара. Циљ им је исти - да се поклоне моштима Светог Василија Острошког и помоле у једној од највећих православних светиња овог дјела Балкана.
И зато се међу вјерницима често може чути савјет који не треба схватити као магијски ритуал - оно што вас мучи донесите у молитви Светом Василију, а из манастира немојте отићи носећи исти терет на исти начин.
Манастир се налази високо у Острошкој греди, између Никшића и Подгорице, а чине га Доњи и Горњи манастир.
Најпрепознатљивији је Горњи Острог, смјештен уз готово вертикалну стијену. Управо тамо налази се мала црква Ваведења Пресвете Богородице у којој почивају мошти Светог Василија Острошког Чудотворца.
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Свети Василије живио је у 17. вијеку, а посљедње године живота провео је у Острогу. Његов култ вековима окупља вјернике, а пред његовим моштима моле се људи који долазе из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и других крајева свијета.
За некога ко први пут одлази у Острог управо је то често највећа недоумица.
Не постоји посебна формула коју морате да изговорите да би ваша молитва била "исправна". Када дођете на ред да приступите моштима, најважнији су поштовање светиње и искрена молитва.
Вјерници се прекрсте, поклоне и цјеливају кивот са моштима Светог Василија. Пошто нарочито у вријеме празника може бити много људи, пред кивотом се не остаје дуго.
Зато оно што желите да кажете Светом Василију не мора да буде дугачко.
Можете се молити за здравље, своју породицу, дјецу, мир, опроштај, снагу да издржите тежак период или за некога ко вам је посебно потребан молитве.
А можете једноставно у себи изговорити оно због чега сте дошли.
Око Острога постоје бројни народни обичаји и приче које се преносе генерацијама, па се понекад ствара утисак да посета светињи подразумијева читав низ правила.
Суштина православног ходочашћа ипак није у ритуалу који ће човеку гарантовати да ће му се жеља остварити.
Одлазак Светом Василију је прије свега одлазак на молитву.
Вјерник може да присуствује богослужењу, запали свијећу, остави имена својих ближњих за молитвено помињање и поклони се светитељу.
Ако жели да се исповиједи или причести, за то је потребна одговарајућа духовна припрема, па је најбоље претходно разговарати са својим свештеником.
Можда је најчешћа слика Острога она у којој човјек долази када више не зна куда ће.
Али ходочашће не мора да почне несрећом.
Људи долазе и да захвале, да се помоле за породицу док је све добро, да обиљеже важан тренутак у животу или једноставно зато што осјећају потребу да проведу вријеме у молитви.
Управо то мења и значење реченице да пред Светим Василијем треба "оставити терет".
Не значи да ће проблем нестати чим изађете из манастира. Болест неће аутоматски престати, дуг неће бити избрисан, нити ће тешка животна одлука бити донијета умјесто вас.
За вјерника, смисао је другачији - да оно што не може сам да носи повјери Богу и у молитви затражи снагу да прође кроз оно што га чека.
Колико је Острог дубоко укоријењен у живот православних вјерника можда најбоље показује призор уочи 12. маја, празника Светог Василија Острошког.
Тада према манастиру крећу читаве групе ходочасника. Неки пјешаче неколико десетина километара, други прелазе и више од стотину. Пред Горњим манастиром формирају се дуге колоне људи који чекају да се поклоне светитељу.
Али за одлазак у Острог није потребан празник.
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Светиња је мјесто молитве током читаве године, а многима чак више одговара да дођу ван највећих празничних гужви, када могу мирније да проведу вријеме у манастиру.
Приче о помоћи и чудима Светог Василија преносе се генерацијама и дио су снажне вјере коју народ везује за Острошког Чудотворца.
Али одлазак у манастир не треба представљати као замјену за љекара, терапију или рјешавање конкретног животног проблема.
Оно што човек из Острога може да понесе јесте нешто друго - молитва, утјеха, нада и осјећај да оно што га притиска више не носи потпуно сам.
Можда зато многи људи који су једном отишли Светом Василију поново долазе.
Не увијек да траже нешто ново.
Неки се враћају само да кажу - хвала.
Званични извори манастира потврђују и да се пред моштима Светог Василија у цркви Ваведења вјерници поклањају и цјеливају их, као и да у време великих празника колоне поклоника могу трајати током читавог дана и ноћи.
(Она.рс/ Ostrog Monastery)
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