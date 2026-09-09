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Данас љето, а онда велики преокрет: Стижу киша, грмљавина и захлађење

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09.09.2026 07:53

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Данас љето, а онда велики преокрет: Стижу киша, грмљавина и захлађење
Фото: Printscreen, Envato/wirestock

Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) објавио је временску прогнозу за наредне дане, а према најавама метеоролога, у БиХ слиједи драстична промјена временских прилика.

Данас до 36 степени

Данас се очекује сунчано вријеме уз умјерен пораст наоблаке током дана. У послијеподневним сатима су могући локални пљускови. Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужног и југозападног смјера.

Јутарња температура ваздуха кретаће се од 14 до 20 степени, на југу до 24, док ће дневна температура износити између 28 и 34 степена, а на југу и сјеверу локално може достићи 36 степени.

Сутра стижу пљускови

Сутра се у централном дијелу очекује умјерено до претежно облачно вријеме, док ће у Херцеговини бити претежно сунчано.

Киша и пљускови очекују се на сјеверозападу БиХ, а послијеподне и понегдје у централним и источним подручјима.

Вјетар ће на југу бити слаб, јужног и југозападног смјера, док ће у осталим крајевима пухати сјеверни и сјевероисточни вјетар.

Јутарња температура биће од 14 до 20 степени, на југу до 24. Дневна температура у Крајини кретаће се од 16 до 22 степена, у остатку БиХ од 24 до 30, док ће у Херцеговини достизати 35 степени.

У петак, 11. септембра, очекује се претежно облачно вријеме с кишом, пљусковима и грмљавином.

Вјетар ће на сјеверу БиХ бити слаб до умјерен, сјеверног и сјеверозападног смјера, док ће у остатку земље пухати јужни и југозападни вјетар.

Јутарња температура ваздуха износиће од 13 до 19 степени, на југу до 24. Дневна температура у Крајини биће од 15 до 20 степени, у остатку Босне од 24 до 30, а у Херцеговини до 34 степена.

У суботу још хладније

Према прогнози ФХМЗ-а, у суботу, 12. септембра, очекује се облачно вријеме са кишом, пљусковима и грмљавином.

Дуваће ће слаб сјеверни и сјевероисточни вјетар.

Јутарња температура биће од 12 до 18 степени, на југу до 23, док ће дневна износити између 14 и 20 степени, а на југу до 26 степени.

Према најавама, тако ће након низа топлих дана услиједити осјетнија промјена времена, посебно током петка и суботе, када се очекују пад температуре, киша, пљускови и грмљавина, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Временска прогноза

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