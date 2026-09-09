Акција "Амадеус": Мића Даниловић и још двије особе предате Тужилаштву БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници МУП-а Републике Српске предали су јутрос Тужилаштву БиХ три лица која су јуче лишена слободе у оквиру оперативне акције „Амадеус“.
Тужилаштву су предати Милутин Мића Даниловић, Александар Николић и Владимир Грубачић.
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"Лица се доводе у везу са извршењем кривичног дјела „Организовани криминал“, а у вези са кривичним дјелима „Неовлашћени промет опојним дрогама“ и „Неовлашћени промет оружјем и војном опремом те предметима двојне намјене“", саопштено је из МУП-а.
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Наведена лица сумњиче се да су као дио међународног ланца вршила набавку и транспорт опојних дрога са подручја Црне Горе и Албаније, те даљи транспорт и препродају на подручју Босне и Херцеговине, као и на подручју земаља Европске уније.
Према незваничним информацијама ова организована криминална група, на чијем челу је Милутин Мића Даниловић, дужи низ година набављала је марихуану, најчешће на подручју Црне Горе, те је даље дистрибуисала на илегалном тржишту Босне и Херцеговине, али и Хрватске, Словеније, и других земаља ЕУ.
На тај начин су прокријумичарили више стотина килограма ове дроге, а такође су набављали и противправно држали више комада кратког ватреног оружја, које су плаћали дрогом. Осумњичени су и да су у више наврата преко државне границе илегално пребацивали новац у укупном износу од преко 300.000 евра који је био намијењен за куповину дроге.
Такође Даниловићу се ставља на терет и да је са својом криминалном групом, учествовао у неовлаштеној производњи и промету 205 килограма марихуане која је пронађена у децембру 2021. године на подручју Градишке у оквиру предмета Сториџ, када је укупно пронађено и одузето 460 килограма ове дроге.
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