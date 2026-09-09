Кристина је остала трудна са непуних 15 година, током трудноће открила превару, дијете морала оставити код оца

Аутор:АТВ редакција
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Са непуних 15 година сазнала је да је трудна. Умјесто безбрижног детињства, пред Кристином Штерлеман тада су се нашли малољетничка трудноћа, мајчинство и одлуке које би биле тешке и за много старију особу.
Изабрала је да роди дијете, али оно што је услиједило није била прича какву је могла да замисли.
Данас, годинама касније, Кристина отворено говори о свему што је прошла - од трудноће у тинејџерском добу, преко тешког порођаја и компликација, борбе за однос са ћерком и живота у породици у којој се често осјећала као вишак, па све до нових љубави, још двије ћерке и човјека којег њена дјеца данас доживљавају као оца.
Ипак, један дио њене приче посебно показује колико живот умије да буде непредвидив.
Када је приметила да јој менструација касни око недељу дана, Кристина је рекла мајци шта се дешава. Добила је тест за трудноћу, а резултат је био позитиван. Услиједио је разговор који јој је заувијек остао у сјећању. Мајка јој је објаснила шта значи абортус, али и које могућности постоје уколико не жели да настави трудноћу.
Кристина, међутим, није жељела ни да разматра ту опцију.
- Док ми је мама причала о абортусу, нисам желела ни да слушам. Имала сам неки унутрашњи бијес и немир и била сам сигурна да желим да родим дијете. Мама ми је тада рекла реченицу коју никада нећу заборавити: она не може да донесе одлуку умјесто мене. Рекла ми је да је то одлука коју морам сама да донесем - сјећа се Кристина.
Била је уплашена, уплакана и свјесна да улази у нешто за шта није била спремна. Ипак, одлука је била јасна.
- Колико год да ми је било тешко и колико год да сам била уплашена, исто толико сам била сигурна да желим да родим дијете. Своју одлуку саопштила је тадашњем партнеру. Његова прва реакција није била оно чему се надала, али је након разговора и његова одлука била да заједно започну живот - прича.
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Родитељи су јој пружили подршку, док су се неки пријатељи удаљили. Кристина каже да је у том периоду није превише занимало шта ће околина мислити.
Заједнички живот почео је док је Кристина још била веома млада и трудна. Међутим, већ током другог и трећег мјесеца трудноће почеле су ситуације које су јој будиле сумњу.А онда је дошао порођај који ће јој, како каже, промијенити живот на начин који није могла ни да замисли.
Хитна операција и борба за живот
Када је дошло вријеме да роди, Кристина је отишла у породилиште. Није се довољно отворила, због чега је порођај завршен хитним царским резом.
Током операције дошло је до компликације. Већ наредног дана љекари су јој саопштили да има велики хематом који покушавају да ријеше лијековима и ињекцијама, али без успјеха.
Ситуација је постала толико озбиљна да су њени родитељи позвани у болницу.
- Морали су да потпишу сагласност за нову операцију, уз упозорење да је захват веома ризичан и да постоји могућност да се Кристина неће пробудити.
У партнеровом телефону проналазила је поруке, а када би га питала са ким се дописује, добијала је одговор да је ријеч о другарици. Кристина му није повјеровала, али је тада одлучила да ћути.
Све док једне вечери није решила да га прати. Тада је видела призор који јој је потврдио оно чега се плашила. Вратила се кући без реакције, села на кревет и заплакала.
- Када је дошао кући, рекла сам му да сам га пратила и да сам видјела шта сам видјела. Рекао ми је да нисам требала да га пратим и да нисам добро видјела, да су њих двоје само другари. Ја сам на то зажмурила јер сам имала само 15 година и била сам трудна - истиче.
Љекари су се борили да јој сачувају материцу и у томе су успјели.
Када се пробудила након свега што је прошла, сачекала ју је још једна информација - овог пута из приватног живота.
Кристина се сјећа да јој је мајка дјеловала веома узнемирено. Питала ју је шта се догодило, а одговор који је добила односио се на њеног тадашњег партнера. Мајка јој је показала фотографију коју је добила од његове мајке. На њој је био Кристинин тадашњи партнер са другом дјевојком.
Ипак, упркос свему што је већ прошла, Кристина се вратила код њега.
Њихов заједнички живот није дуго потрајао. Проблеми су се само гомилали, а партнер је, према њеним ријечима, наставио да је вара и постајао све незаинтересованији за њу. Додатни проблем био је однос са његовом баком, посебно када је у питању била брига о њеној ћерки.
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Кристина описује ситуације у којима би јој се дијете пробудило током ноћи, а бака би преузела комплетну бригу о беби. Слично се, каже, догађало и око свакодневних кућних послова. Имала је утисак да јој се стално ставља до знања да није довољно способна. На крају више није могла да издржи.
Кристина је одлучила да напусти партнера и врати се код својих родитеља. Са собом је повела и ћерку.
Међутим, њена породица тада није била у доброј финансијској ситуацији. Радио је само њен отац, док мајка због здравствених проблема није могла да ради нити да преузме бригу о дјетету док би Кристина покушавала да пронађе посао.
- Тада сам морала да донесем највећу и најтежу одлуку у свом животу. Своје дијете сам оставила код њеног оца јер моји родитељи тада нису били у доброј финансијској ситуацији. Радио је само мој тата, док је мама била јако здравствено болесна и није могла да ради, нити је могла да брине о мом дјетету док бих ја ишла да радим. Знала сам да ја у том тренутку нисам могла свом дјетету да приуштим све оно што му је било потребно. Њен отац и његова породица тада су били у много бољој финансијској ситуацији и знала сам да ће они моћи мом дјетету да приуште све што јој је потребно, што ја тада нисам могла. Зато сам донијела ту одлуку, иако ми је било јако тешко - објашњава Кристина.
То, међутим, није значило да је одустала од своје ћерке.
Када би долазила да је види, каже да јој није било дозвољено да са њом буде насамо. Описује и ситуацију када је једног топлог дана изашла са ћерком у двориште, док је бака ишла за њима корак по корак.
- Узела сам своје дијете у наручје и изашла у двориште. Она је одмах изашла за мном. Ја пружим један корак, она пружи један корак. Увек ми је била иза леђа и никада ми није допустила да будем насамо са својим дјететом.
Временом је ситуација постала још компликованија.
Отац њене ћерке касније се поново оженио и добио још дјеце. Кристина каже да је тада имала велике проблеме, јер је њеној ћерки говорила лоше ствари о њој.
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Највише ју је погодила тврдња да је дијете оставила зато што га није жељела.
Ипак, у међувремену су изгладили односе, Кристина редовно виђа своју најстарију дјевојчицу, али није жељела да је одвоји од пријатеља и школских другара са којима је одрастала.
Крајем 2019. године Кристина је започела нову везу. У тој вези добила је још двије ћерке - другу са 18, а трећу са 21 годином.
Породица је једно вријеме живјела у Србији, а затим се преселила у Босну и Херцеговину, односно Републику Српску.
Међутим, када је њена најмлађа ћерка имала око три мјесеца, Кристина је једног дана узела само ранац и пасоше и изашла из куће док партнер није био код куће.
Отишла је неколико улица даље, код жене којој је вјеровала, а затим позвала своје родитеље да дођу по њих.
Вратила се у Србију.
Током 2025. године поново је ступила у контакт са мушкарцем којег је познавала седам година раније. Њихова прва веза била је кратка, али се сада све променило.
Дошао је тренутак да га упозна са својим ћеркама.
Отишли су код њега, а Кристина је својим дјевојчицама рекла да иду код маминог друга на роштиљ. Оно што је тада видјела остало јој је дубоко урезано у сећање.
Њене ћерке су се одмах опустиле, смијале, играле и скакале по кревету са њим.
А онда је њена старија ћерка изговорила реченицу коју Кристина није очекивала.
- Мама, ја не желим да идем кући. Ја желим још да се играм са Борисом.
Убрзо је уследио још један велики тренутак - просидба пред њеним ћеркама.
Данас Кристина живи са садашњим супругом и своје три ћерке види као породицу која је пронашла оно што јој је дуго недостајало - сигурност.
Њене двије млађе ћерке њега практично не познају као било кога другог осим као очинску фигуру. Старија ћерка зна свог биолошког оца, али га, према Кристиним ријечима, готово и не спомиње.
За њу је родитељство много више од биологије.
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- Моје дјевојчице су њега прихватиле као правог оца. Као што и он њих гледа као своју дјецу. Нема биологије. Само бих вољела да то могу људима да дочарам - истиче.
Данас живе на релацији Србија - Њемачка. Он ради и живи у Њемачкој, док су дјевојчице тренутно у Србији, гдје су кренуле у вртић. Кристина учи њемачки, породица чека спајање и планира нови живот у Немачкој.
Њена најстарија ћерка је, каже, чак била уз њу када је изговорила своје судбоносно „да“.
Послије свега што је прошла, Кристина данас има другачији поглед на одлуке, породицу и родитељство.
Не жели да њена прича буде разлог да неко осуђује младе мајке, жене које одлазе из лоших односа или дјецу која одрастају у другачијим породичним околностима.
Никада не знате шта се дешава иза нечијих затворених врата. Зато сматрам да би жена жени требала да буде подршка, а не осуда.
Посебну поруку има и за девојчице и младе жене које тек бирају са ким ће градити живот.
Љубав, каже, јесте важна, али сама по себи није довољна. Потребни су поштовање, сигурност, одговорност и доброта. Не треба журити, већ посматрати како се неко понаша према вама, према другим људима и онда када му нешто није по вољи.
(Она.рс)
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