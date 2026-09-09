Влада Српске финансирала набавку првог чамца за спасилачке интервенције

Аутор:АТВ редакција
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Горска служба спасавања /ГСС/ Бијељина добила је свој први чамац за спасилачке и интервентне активности на води, за који је средства обезбиједила Влада Републике Српске, којој су захвалили јер им је омогућила да у ситуацијама угрожавања људских живота на води реагује брже, сигурније и ефикасније.
"Наша служба дјелује на подручју које се налази између двије велике ријеке – Саве и Дрине. Управо су интервенције на води годинама представљале један од највећих изазова за наше спасиоце. До сада смо, у ситуацијама када је било потребно дјеловати на води, често били принуђени да се ослањамо на помоћ и уступање пловила других људи", указали су из бијељинског ГСС-а.
Из ове службе су подсјетили да су се о овом питању обратили премијеру Републике Српске Сави Минићу, након чега је Влада Српске препознала значај овог захтјева и обезбиједила средства за набавку чамца са припадајућом опремом.
"Ова помоћ за нас није само финансијска подршка. Чамац је намијењен за трагање и спасавање, интервенције у поплавама, спасавање на ријекама и језерима и све друге ситуације у којима је неопходно брзо и безбједно дјеловање наших спасилаца на води. Хвала Влади Српске и премијеру Минићу", истакли су из ГСС-а на "Инстаграму".
Они су напоменули да је овим чамцем ГСС Бијељина добила нови оперативни капацитет и сада имају обавезу да овај ресурс ставе у функцију грађана и да, кроз додатну обуку и опремање спасилаца, обезбиједе највиши могући ниво спремности.
"Јер када је нечији живот у опасности, брзина реакције, обученост и опремљеност могу направити разлику", навели су из ГСС-а Бијељина.
Они су захвалили свима који су препознали значај јачања спасилачких капацитета и помогли да ГСС Бијељина буде спремнија за изазове.
"Спремни да помогнемо - на копну, на води, у сваком тренутку", поручили су из бијељинске Горске службе спасавања.
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