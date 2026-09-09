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Влада Српске финансирала набавку првог чамца за спасилачке интервенције

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09.09.2026 10:34

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Горска служба спасавања /ГСС/ Бијељина добила је свој први чамац за спасилачке и интервентне активности на води, за који је средства обезбиједила Влада Републике Српске, којој су захвалили јер им је омогућила да у ситуацијама угрожавања људских живота на води реагује брже, сигурније и ефикасније.

"Наша служба дјелује на подручју које се налази између двије велике ријеке – Саве и Дрине. Управо су интервенције на води годинама представљале један од највећих изазова за наше спасиоце. До сада смо, у ситуацијама када је било потребно дјеловати на води, често били принуђени да се ослањамо на помоћ и уступање пловила других људи", указали су из бијељинског ГСС-а.

Из ове службе су подсјетили да су се о овом питању обратили премијеру Републике Српске Сави Минићу, након чега је Влада Српске препознала значај овог захтјева и обезбиједила средства за набавку чамца са припадајућом опремом.

"Ова помоћ за нас није само финансијска подршка. Чамац је намијењен за трагање и спасавање, интервенције у поплавама, спасавање на ријекама и језерима и све друге ситуације у којима је неопходно брзо и безбједно дјеловање наших спасилаца на води. Хвала Влади Српске и премијеру Минићу", истакли су из ГСС-а на "Инстаграму".

Они су напоменули да је овим чамцем ГСС Бијељина добила нови оперативни капацитет и сада имају обавезу да овај ресурс ставе у функцију грађана и да, кроз додатну обуку и опремање спасилаца, обезбиједе највиши могући ниво спремности.

"Јер када је нечији живот у опасности, брзина реакције, обученост и опремљеност могу направити разлику", навели су из ГСС-а Бијељина.

Они су захвалили свима који су препознали значај јачања спасилачких капацитета и помогли да ГСС Бијељина буде спремнија за изазове.

"Спремни да помогнемо - на копну, на води, у сваком тренутку", поручили су из бијељинске Горске службе спасавања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Чамац

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