Преминула жена рањена у крвавом пиру у Великом Градишту: Брат је упуцао, па убио још двије особе и себе

Аутор:АТВ редакција
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Анита Ч. (46), која је тешко повређена у крвавом масакру у Великом Градишту 29. августа, преминула је у болници. Тиме је број жртава незапамћеног злочина порастао на три.
Мотив ове трагедије лежи у вишемјесечном сукобу око имовине.
Према досадашњим информацијама, Б. К. је најприје позвао своју сестру у родитељску кућу, гдје је од ње наводно тражио да му препише имовину. Када га је она замолила да сачекају најмање 40 дана од сахране њиховог оца, Б. К. је, како се сумња, извадио пиштољ и пуцао јој у главу.
Тешко повријеђена жена успјела је да изађе из куће и стигне до улице, гдје ју је, према доступним информацијама, примијетила дјевојчица која је пролазила бициклом и алармирала комшије. Она је потом превезена у болницу, али је неколико дана касније подлегла повредама.
Након напада на сестру, Б. К. је пјешице отишао до њене куће, удаљене око 300 метара, гдје је наставио крвави поход.
У кући је затекао њеног супруга С. Ч. (48), локалног ватрогасца, којег је усмртио хицем у главу док је био у кревету. У нападу је тешко повријеђена и мајка С. Ч., која је такође погођена у главу и превезена у болницу.
На спрату куће налазила се и Ј. Ч. (19), једино дијете у породици, која је такође убијена.
Након крвавог похода, Б. К. је извршио самоубиство.
Мјештани Великог Градишта остали су у дубоком шоку и невјерици.
"Ово је катастрофа. Чим је човјек умро, кренуле су свађе око куће. Кћерка га је сахранила јер са сином није био у добрим односима. Он је дошао са намером да их све побије. Зар је кућа вриједнија од три живота?", рекли су огорчени мјештани за медије, питајући се како нико на његовом радном мјесту није примијетио да је човјек био "темпирана бомба".
Настрадали ватрогасац С. Ч. и његова кћерка Ј. Ч. сахрањени су на локалном гробљу уз присуство хиљада људи, због чега је опело каснило два сата. Са друге стране, извршилац овог злочина сахрањен је у тишини у Пожаревцу, без присуства некадашњих колега и комшија.
(Телеграф)
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