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Грозница Западног Нила у Србији: Регистровано 37 случајева, већина са тежим обликом болести

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09.09.2026 08:06

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комарац инсект
Фото: Pexel/ Pragyan Bezbaruah

На територији Републике Србије је, од почетка сезоне надзора, 1. јуна до 6. септембра регистровано укупно 37 случајева обољевања од грознице Западног Нила, од чега су 34 случаја са неуроинвазивним обликом болести, објавио је Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".

Случајеви су регистровани на територији девет округа: Града Београда (10 случајева), Јужнобачког (девет случајева), Шумадијског (пет случајева), Средњобанатског (четири случаја), Јужнобанатског (четири случаја), Сјевернобанатски (два случаја), Западнобачког (један случај), Расинског (један случај) и Браничевског (један случај) округа.

Међу оболелима су 24 особе мушког и 13 особа женског пола. Просечна старост оболелих је 66,7 година.

Како се заштитити од вируса Западног Нила

Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је врста комарца која је одомаћена и у Србији.

У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примјена мјера личне заштите од убода комараца. То подразумијева употребу репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном, као и ношење одјеће дугих рукава и ногавица свјетле боје.

Комарац

Србија

Која је просјечна старост заражених од вируса Западног Нила?

Такође се препоручује избјегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца, односно у сумрак и у зору, као и употреба заштитних мрежа против комараца на прозорима, вратима и око кревета.

По могућству, треба боравити у климатизованим просторима и избјегавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.

У сезони надзора 2026. године, закључно са 3. септембром 2026. године, случајеви оболијевања од грознице Западног Нила код људи регистровани су у Италији, Грчкој, Румунији, Шпанији, Француској, Немачкој, Аустрији, Холандији, Хрватској, Kипру и Мађарској.

У региону је оболијевање регистровано и у Северној Македонији и Албанији. Од почетка сезоне трансмисије 2026. године, закључно са 3. септембром, укупно је идентификовано 135 подручја захваћених вирусом Западног Нила у 13 европских земаља.

(рт балкан)

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Тагови :

Србија

вирус Западног Нила

вирус

комарац

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