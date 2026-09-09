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Рубио открио нову стратегију Америке у рату против Ирана

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09.09.2026 08:30

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Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Амерички државни секретар Марко Рубио упозорио је Иран да ће Сједињене Америчке Државе наставити да нападају иранске нафтне танкере као одговор на покушаје напада на америчке ратне бродове.

„Иран наставља да покушава да нападне америчке ратне бродове и сваки пут када то ураде или покушају да ураде, изгубиће танкере“, рекао је Рубио новинарима током посјете Колумбији, пренио је Ројтерс.

Америчка Централна команда (ЦЕНТКОМ) саопштила је да су САД уништиле пет иранских нафтних танкера као одговор на то што је Исламска Република претходних дана два пута гађала ратни брод америчке морнарице балистичким ракетама.

ЦЕНТКОМ је навео у објави на платформи Икс да је уништено пет нафтних танкера из такозване иранске „флоте у сјенци“.

Истиче се да је циљани брод америчке морнарице „успјешно избјегао покушаје иранских напада и наставио патролирање регионалним водама“.

„Ниједан припадник америчког особља није повријеђен“, навео је ЦЕНТКОМ, а преноси Танјуг.

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Тагови :

Марко Рубио

Иран

Америка

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