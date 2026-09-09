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Дмитријев: Москва ће предложити економски форум уз учешће АфД-а

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09.09.2026 08:14

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Москва ће предложити одржавање пословног форума Русија-САД-Њемачка наредне године на којем би учествовали и представници странке Алтернатива за Њемачку, рекао је специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

"Предложићемо пословни форум Русија-Немачка-САД са АфД-ом 2027. године како бисмо оживјели пословни дијалог и вратили здрав разум",написао је Дмитријев на Иксу.

Дмитријев, који је генерални директор Руског фонда за директна улагања, истакао је да се АфД појављује као њемачка странка здравог разума и да би могла помоћи у спасавању земље, пренио је ТАСС.

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АфД је на изборима у савезној покрајини Саксонија-Анхалт освојио рекордних 43,8 одсто гласова, двоструко више него 2021. године, док је Хришћанско-демократска унија канцелара Фридриха Мерца освојила је 17,2 одсто.

Избори су одржани у недјељу, 6. септембра.

Ово је први пут да је једна крајње десничарска странка у Њемачкој дошла на власт на покрајинском нивоу од Другог свјетског рата, преноси Срна.

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Тагови :

АфД

Москва

Русија

Њемачка

Кирил Дмитријев

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