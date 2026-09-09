Меркел: Ово је једноставно шокантно

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Бивша њемачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је данас да је шокирана изборним успјехом крајње десничарске партије Алтернатива за Њемачку (АфД) у савезној држави Саксонија-Анхалт.
"Ово је једноставно шокантно", изјавила је Меркел на технолошком сајму Дигитал X у Келну, преноси Дојче веле.
Она је додала да је то "права прекретница", коментаришући и чињеницу да је њена странка, Хришћанско-демократска унија (ЦДУ), претрпјела пораз и изгубила половину своје претходне подршке на изборима у недјељу.
"Као члана ЦДУ, ово ме веома боли. Ово је прекретница, права прекретница у историји Савезне Републике Њемачке", рекла је Меркелова, која је водила њемачку владу од 2005. до 2021. године, наводи Дојче веле.
Меркел је саопштила да је забринута што чињенице више нису важне многима, док емоције, како је навела, превладавају у јавним дебатама, преноси Танјуг.
Као примјер је навела Саксонију-Анхалт, где су се, према њеним ријечима, економски показатељи побољшали, али неки грађани очигледно не осјећају тај напредак.
Она је рекла да је управо то проблем, када емоције почну да буду теже од чињеница.
"А онда лидер АфД-а, Улрих Зигмунд, каже: Можда, али људи то тако не осјећају", рекла је Меркел поводом економских показатеља у покрајини Саксонија-Анхалт.
Нагласила је да се не сме дозволити да такав приступ постане став већине у друштву.
На у недјељу одржаним изборима за парламент њемачке савезне државе Саксоније-Анхалт, АфД је освојила 43,8 одсто гласова.
ЦДУ је освојио 17,2 одсто, док је социјалдемократска СПД пала на 9,3 одсто.
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