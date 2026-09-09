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Америчка војска уништила пет иранских танкера, Техеран одмах узвратио

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09.09.2026 06:55

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Америчка војска уништила пет иранских танкера, Техеран одмах узвратио
Фото: Tanjug / AP / Amirhosein Khorgooi

Америчка војска саопштила је да је у уторак уништила пет иранских нафтних танкера након нових ракетних напада на њене ратне бродове, док је Иран потом гађао америчке циљеве у Јордану.

Према наводима америчке војске, Иран је након тих удара испалио пројектиле према америчким циљевима у Јордану. Јорданска војска саопштила је да је њена противваздушна одбрана пресрела 18 балистичких пројектила усмјерених према њеној територији, док су још два пала на ненасељена подручја. Власти у Аману навеле су да нема извјештаја о жртвама.

У исто вријеме, администрација предсједника Доналда Трампа појачала је притисак на Техеран и новим санкцијама усмјереним на додатне дијелове иранске авио-индустрије. Мјере обухватају више од двије десетине комерцијалних и приватних авио-компанија, као и стране теретне превознике, у покушају даљње изолације Ирана од преосталих трговинских партнера.

Вашингтон и Техеран истовремено покушавају да наметну контролу над Хормушким мореузом, кроз који је прије почетка рата пролазила око петина свјетске нафте. Раст цијена енергената додатно оптерећује Трампа и Републиканску странку уочи новембарских избора, а цијена барела нафте „Брент“ у уторак је накратко достигла 99,46 долара.

Државни секретар Марко Рубио рекао је да амерички одговори неће изостати. Он је новинарима током посјете Колумбији поручио:

„Иран и даље покушава да гађа америчке ратне бродове. И сваки пут када то ураде или покушају да ураде, изгубиће танкере. Мислим да ћете то поново видјети данас.“

Америчка Централна команда саопштила је да су погођени танкери „Кивик“, „Чарминар“, „Хорајзон 1“ и „Ријеско“ у Оманском заливу, као и брод „Дерја“ код острва Харг у Хормушком мореузу. Наводи се да су посаде пет пловила прије напада добиле упозорење да напусте бродове, пише АП.

Стручњак за Иран Дени Цитринович упозорио је да овакви узвратни удари повећавају ризик од даље ескалације и додатног удара на глобалну економију.

Поручио је:

„Не постоји војно рјешење за проблем Хормушког мореуза.“

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Тагови :

Иран

Хормушки мореуз

Америка

танкер

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