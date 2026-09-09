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У Српској рођено 36 беба

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09.09.2026 07:46

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Беба
Фото: pexels/Vika Glitter

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 36 беба, 21 дјевојчица и 15 дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, потом у Добоју осам, у Зворнику, Бијељини и Градишци по три, те у Приједору, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по двије, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и четири дјечака, у Добоју три дјевојчице и пет дјечака, у Зворнику двије дјевојчице и дјечак, у Бијељини три дјевојчице, у Градишци дјевојчица и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице, а у Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и један дјечак.

У требињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја, преноси Срна.

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Тагови :

бебе

рођене бебе

Република Српска

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