У Српској рођено 36 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 36 беба, 21 дјевојчица и 15 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, потом у Добоју осам, у Зворнику, Бијељини и Градишци по три, те у Приједору, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по двије, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и четири дјечака, у Добоју три дјевојчице и пет дјечака, у Зворнику двије дјевојчице и дјечак, у Бијељини три дјевојчице, у Градишци дјевојчица и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице, а у Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и један дјечак.
У требињском породилишту у протекла 24 часа није било порођаја, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
29
10
24
10
09
10
04
09
49
Тренутно на програму