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Драматично у Пискавици: Пожар пријети кућама и цркви, изгорјело неколико објеката

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09.09.2026 08:28

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Драматично у Пискавици: Пожар пријети кућама и цркви, изгорјело неколико објеката
Фото: ATV

Горња Пискавица већ четири дана бори се са великим пожаром који угрожава породичне куће, помоћне објекте, цркве, гробља и ловачке куће, а ватра је до сада прогутала неколико објеката и више дунума шуме.

Предсједник Мјесне заједнице Горња Пискавица Горан Кнежевић рекао је за АТВ да активисти мјесне заједнице, ловци и мјештани већ четири дана непрекидно дежурају, и током дана и током ноћи, како би заштитили домаћинства и имовину.

Он је навео да су јуче, заједно са ватрогасцима, успјели да стабилизују један дио Ковачевића, гдје је ватра дошла надомак кућа.

Неколико помоћних објеката је изгорјело, али, на срећу, људских жртава није било.

Ипак, пожар се током ноћи наставио ширити, а због неприступачности терена ватру је, како наводе из ове мјесне заједнице, веома тешко у потпуности ставити под контролу.

Тренутно је најтежа ситуација на подручју Шешића–Шумара у Горњој Пискавици.

Мјештани, Савјет мјесне заједнице и ватрогасци настављају борбу са ватреном стихијом и одбрану кућа, а од јутрос су им се на терену придружили и лугари Града Бањалуке.

Додатни проблем представља јак и густ дим, због којег је угрожено здравље становника Горње Пискавице.

Кнежевић истиче да су пред мјештанима тешки дани и да би значајније олакшање могла донијети тек киша.

"Сада нам остаје да се заједно боримо, чувамо једни друге и молимо Бога да нам што прије пошаље кишу“, поручио је Кнежевић.


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Тагови :

Пискавица

пожар

Бањалука

Ватрогасци

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