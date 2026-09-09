ОпенАИ тврди да је ријешио један од највећих математичких проблема у историји

Аутор:АТВ редакција
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Компанија ОпенаАИ је објавила да је њена најновија технологија вјештачке интелигенције ријешила „проблем постојања и глаткоће ријешења Навије-Стоксових једначина“, једног од седам такозваних математичких проблема „миленијума“.
Ово је скуп кључних неријешених математичких проблема за које је Клејов математички институт понудио награду од милион долара 2000. године. До ове публикације, само један од наведених проблема је ријешен.
Навије-Стоксове једначине описују кретање флуида, укључујући воду и ваздух, а користе се и у метеорологији за прогнозирање времена. Теоријски проблем се бави питањем колапса математичког модела под одређеним условима. Према тврдњама компаније OpenAI, њихов модел, који још није доступан јавности, дефинисао је управо такве услове за само 88 сати.
Задатак је рјешен уз помоћ 10.000 синхронизованих система, такозваних „AI агената“, користећи напредно учење са појачањем и програмски језик Lean, који се користи за формалну верификацију математичких доказа.
Истраживачи компаније кажу да су научници дјеловали као посредници у преносу кључних идеја између различитих група агената. Ова објава представља најзначајнији показатељ утицаја вјештачке интелигенције на вишу математику, што је изазвало подјељену реакцију у научној заједници.
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Теренс Тао, професор на Универзитету Калифорније у Лос Анђелесу (UCLA) и добитник Филдсове медаље, упозорава да аутоматизовано рјешавање проблема може ослабити људско разумијевање области јер се губи образовни процес који прати дугорочна независна истраживања.
ОпенАи је објавио рад са комплетним доказом како би га независни математичари могли анализирати и верификовати. Упркос успјеху, стручњаци напомињу да рјешење математичке сингуларности у једначинама не подразумијева никаква одступања у физичкој стварности, попут спонтаних поремећаја у понашању воде.
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