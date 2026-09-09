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Број погинулих у Непалу порастао на 1.367

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09.09.2026 10:04

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Војници непалске војске прегледају куће уништене у недавним поплавама у Бетраватију, Непал, у уторак, 8. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dar Yasin

Број погинулих у поплавама на сјеверу Непала порастао је на 1.367, јавила је Кинеска централна телевизија, позивајући се на надлежне органе.

У извјештају се наводи да је 5.132 људи на списку несталих.

Поплаве су избиле 26. августа и захватиле су Непал и кинеску покрајину Тибет, преноси Срна.

Бујица у Непалу

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Бујица

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