Број погинулих у Непалу порастао на 1.367

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у поплавама на сјеверу Непала порастао је на 1.367, јавила је Кинеска централна телевизија, позивајући се на надлежне органе.
У извјештају се наводи да је 5.132 људи на списку несталих.
Поплаве су избиле 26. августа и захватиле су Непал и кинеску покрајину Тибет, преноси Срна.
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