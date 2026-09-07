Поплаве у Непалу оиднијеле 1.355 живота

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у поплавама и клизишту на сјеверу Непала порастао је на 1.355, саопштиле су непалске власти.
Према најновијим извјештајима, на списку несталих је 4.996 људи.
Синхуа је раније објавила да је погинуло 1.344 људи, те да је нестало 4.898.
Поплава је избила 26. августа, након што је одломљени глечер покренуо клизиште, преноси Срна.
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