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Поплаве у Непалу оиднијеле 1.355 живота

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07.09.2026 15:20

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Преживјели посматрају припаднике непалске војске како постављају Бејлијев мост (мост од монтажних елемената) како би поново повезали село одсјечено након што је бујица уништила мост у Девигхату, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Број погинулих у поплавама и клизишту на сјеверу Непала порастао је на 1.355, саопштиле су непалске власти.

Према најновијим извјештајима, на списку несталих је 4.996 људи.

Синхуа је раније објавила да је погинуло 1.344 људи, те да је нестало 4.898.

Поплава је избила 26. августа, након што је одломљени глечер покренуо клизиште, преноси Срна.

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Тагови :

Поплаве

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

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