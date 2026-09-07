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Убиство на Вождовцу: С познаником пио ракију па га избо ножем

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07.09.2026 15:13

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policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Београдска полиција ухапсила је осумњиченог да је јутрос у кући у београдском насељу Вождовац убио мушкарца.

Како Танјуг сазнаје, сумња се да је дошло до сукоба два мушкарца, након чега је ухапшени ножем избо другог мушкарца, који је преминуо од задобијених повреда. Тијело је послато на Институт за судску медицину ради обдукције.

Информер јавља да је пронађено тијело Милоша Р. (29), те да су на мјесту злочина јаке полицијске снаге, а увиђај је у току.

Како репортер Информера сазнаје на лицу мјеста, за убиство Милоша осумњичен је Ненад Р. (43), који је, према првим информацијама, након злочина позвао полицију, сачекао патроле и признао шта је урадио.

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Убијени је, наводно, дошао у кућу осумњиченог, пили су коњак и посвађали се.

2Они се познају од раније, отприлике 10 година, вероватно су се посвађали, рвали, па га је овај избо ножем, али још увек не знамо колико пута", рекао је добро обавијештен извор Информера.

Осумњичени је након убиства позвао полицију, сачекао их и признао све.

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О случају је одмах обавештено и надлежно тужилаштво, које је наложило обдукцију како би се прецизно утврдио тачан узрок смрти, као и вријеме када је злочин почињен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Убиство

напад ножем

Вождовац

ракија

Полиција

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