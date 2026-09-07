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Мотоциклиста тешко повријеђен у несрећи у Тузли

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07.09.2026 12:04

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Мотоциклиста тешко повријеђен у несрећи у Тузли
Фото: АТВ БЛ

Мотоциклиста је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи која се догодила 06.09.2026. око 18:45 сати у улици Госте Лазаревића, град Тузла.

У несрећи је учествовао возач мотоцикла Јамаха, Џ. О. (1995.) из Тузле.

Због задобијених повреда у наведеној саобраћајној незгоди, мотоциклиста је превезен у ЈЗУ УКЦ Тузла, гдје су љекари Клинике за ортопедију код истог констатовали тешке тјелесне повреде. Потребне радње предузели су полицијски службеници ПУ Тузла - ПС Исток.

(Аваз)

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Тагови :

повријеђен мотоциклиста

Тузла

Полиција

Саобраћајна незгода

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